Un «  fléau absolu  » de souris ravage l’est de l’Australie

Souris dans les armoires. Des souris dans les rues. Des milliers et des milliers de souris dans la grange, faisant tellement caca qu’il faut six heures pour nettoyer leurs déchets.

Ce sont des scènes du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, où un Souris l’infestation rend la vie misérable pour les agriculteurs, les épiciers et les autres citoyens des États de l’est de l’Australie. Un agriculteur interviewé par The Guardian décrit la frénésie des rongeurs comme «un fléau absolu», plus grave que tout ce que les habitants ont vu depuis des décennies.

Peste de la souris à Coonamble, vidéo du 6 février téléchargée par Alice McGuire pic.twitter.com/yWTZOngIB910 février 2021 En savoir plus

Certains agriculteurs ont déjà perdu des récoltes de céréales entières au profit des souris déchaînées, selon les médias locaux, tandis que les hôtels ont dû fermer parce qu’ils ne peuvent pas empêcher les bestioles d’entrer dans les chambres. Le personnel d’une épicerie dans une petite ville au nord-ouest de Sydney a signalé avoir attrapé jusqu’à 600 souris par nuit. Jusqu’à présent, au moins trois personnes ont visité l’hôpital avec des morsures de rongeurs, a rapporté The Guardian.

Steve Henry, chercheur au CSIRO (l’agence scientifique nationale australienne) a déclaré au Guardian que l’infestation est probablement le résultat d’une récolte de céréales inhabituellement importante, qui a attiré plus de souris affamées dans les fermes de la région plus tôt dans la saison que d’habitude.

«Ils commencent à se reproduire plus tôt et parce qu’il y a beaucoup de nourriture et d’abris dans le système, ils continuent de se reproduire du début du printemps jusqu’à l’automne», a déclaré Henry.

Les habitants ont répondu en posant des pièges supplémentaires, tandis qu’un agriculteur du Queensland voisin vient de recevoir l’autorisation d’utiliser un drone pour déposer un appât empoisonné sur les souris d’en haut.

Malgré ces efforts, Alan Brown, un agriculteur de la ville de Wagga Wagga en Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré que la peste ne faisait probablement que commencer, compte tenu du rythme rapide de la reproduction chez les souris; un seul couple reproducteur peut produire une nouvelle portée tous les 20 jours environ, donnant naissance à plus de 500 descendants par saison, selon . .

« Une femelle mature peut se reproduire toutes les trois semaines, elle peut les pomper », a déclaré Brown. «Et c’est ce qui se passe… cela se transforme en un fléau massif.

En plus d’être une nuisance et une menace commerciale, les invasions de souris peuvent également être des vecteurs de maladies, selon le gouvernement du Queensland en 1998. rapport sur les souris dans le Queensland .

« Peut-être le plus courant [pathogens] sont des bactéries Salmonella qui peuvent être propagées par une gamme d’espèces animales (y compris les humains) », indique le rapport.« Les bactéries sont généralement transmises aux humains par des aliments contaminés par de l’urine ou des excréments infectés, et peuvent provoquer une gastro-entérite aiguë.

