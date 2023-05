La Chine vient d’ouvrir un nouveau scénario dans sa « guerre froide » avec les États-Unis : le sol de la Lune

Il est intéressant de s’arrêter un instant et de réfléchir à la façon dont la Chine a réussi à combler l’écart qui la sépare des États-Unis en termes de développement spatial. Le géant asiatique a réussi à envoyer une personne dans l’espace sur sa propre fusée en 2003, 42 ans après l’exploit de l’astronaute de la NASA Alan Shepard à bord de Mercury-Redstone 3 (ou Freedom 7).

À ce moment-là, les Américains avaient marché sur la Lune dans six missions différentes entre les mains du programme Apollo, avaient leur propre vaisseau spatial réutilisable et, avec d’autres pays, étaient activement impliqués dans la Station spatiale internationale. Mais Pékin, bien que loin, visait à devenir une puissance spatiale capable de rivaliser avec Washington.

Le défi d’atterrir sur la lune

Au fil des années, et grâce en partie à un accord de coopération avec la Russie, la Chine a continué à développer son programme spatial habité, construit son propre système de lancement, lancé des sondes et des rovers vers la Lune et Mars, et mis en place sa propre station spatiale en orbite. , pour ne citer que quelques exemples. La prochaine étape consiste à mettre taikonautes pour la première fois sur la lunetrès proche du retour des États-Unis au satellite.

Une référence importante dans la feuille de route de la conquête spatiale de la Chine vient de Lin Xiqiang, directeur adjoint de l’Agence spatiale habitée du pays asiatique. Lin, selon l’Associated Press, a indiqué lors d’une conférence de presse qu’ils prévoyaient de terminer le premier alunissage habité avant 2030, soit environ cinq ans après l’Artemis III de la NASA, prévu pour 2025.

« Les objectifs généraux sont de faire le premier atterrissage habité de la Chine sur la lune avant 2030, mener des explorations scientifiques et des démonstrations technologiques connexes sur la surface lunaire, développer un système de déplacement et un système de séjour à court terme pour les équipages, et développer des tests intégrés homme-robot. et d’autres technologies clés.

Le chef de la Manned Space Agency a déclaré que ses taïkonautes marcheraient sur la lune, prélèveraient des échantillons de sol sur le site d’atterrissage et feraient des recherches scientifiques sur la surface de la lune. L’objectif, souligne-t-il, a à voir avec l’exploration de l’espace lointain, une possibilité qui ouvrira la porte à l’étude de l’origine et de l’évolution de la Lune et du système solaire.

Les trois taïkonautes de la mission Shenzhou-16 lancés cette semaine vers la station spatiale chinoise

Bien que Lin ne le dise pas, il ne fait aucun doute que la possibilité pour un pays d’atteindre notre satellite avec ses propres moyens se traduit par une importante démonstration de force par rapport aux autres pays du monde. Comme on le sait, la lutte pour la suprématie spatiale implique des raisons qui vont au-delà du scientifique et peut être présentée comme un avantage au niveau militaire dans différents scénarios.

Cependant, les ambitions spatiales de la Chine laissent aussi beaucoup de doutes, surtout si l’on tient compte des courts délais qu’elle s’est fixés. On ne peut nier que le pays a atteint de nombreux objectifs tangibles, mais il n’y a pas trop de détails sur l’ensemble des éléments spatiaux (système de lancement, atterrisseur, etc.) qui feront partie du premier alunissage chinois. Elon Musk, pour sa part, a déclaré sur Twitter que le programme spatial chinois « est beaucoup plus avancé que la plupart des gens ne le pensent ».

Le système Long March 9, censé rivaliser avec le vaisseau spatial de SpaceX, pourrait ne pas être prêt à temps. Le premier essai en vol aura lieu entre 2030 ou 2033, des délais qui ne correspondent pas aux objectifs fixés par Lin. Pour l’instant, nous devons attendre de savoir comment les projets spatiaux du pays asiatique vont évoluer, car nous risquons d’être surpris. Les États-Unis, pour leur part, voient comment les coûts du programme Artemis ont grimpé en flèche de 6 000 millions de dollars au-dessus de ce qui était prévu.

Images: CNSA | Alexandre Andrews | NII

