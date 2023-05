Qui est qui dans False Profile, la nouvelle série de Carolina Miranda sur Netflix

Oakley Frogskins Mix Marc Marquez Signature Series lentilles Prizm Black

Oakley Frogskins Mix Marc Marquez Signature Series lentilles Prizm Black Les branches aux extrémités rouges ainsi que le logo mettent en valeur le profil noir élégant des Frogskins™ Mix caractéristiques du pilote MotoGP™ Marc Marquez. Les Frogskins™ Mix sont une nouvelle approche des lunettes de soleil lifestyle les plus iconiques de la marque, les Frogskins™. Cette nouvelle édition, MODERNISÉE avec de meilleures CARACTÉRISTIQUES PERFORMANTES, recrée le modèle de façon sophistiquée, en combinant un avant de la monture en O Matter avec des branches en acier inoxydable. Les Oakley Frogskins Mix sont faites pour convenir aux Hommes et Femmes. ENTRETIEN DES VERRES Pour vous aider à entretenir les verres Oakley avec technologie High Definition Optics® (HDO®), vos nouvelles lunettes sont livrées avec une pochette en Microclear™ tissé électrostatique pour les nettoyer et les ranger. Utiliser cette pochette permet de conserver la grande qualité optique des verres en Plutonite® Oakley. Lavez la pochette en Microclear™ à la main régulièrement et laissez-la sécher à l'air libre. Tous les plus grands sportifs sont fans de la technologie des verres Prizm : ils révèlent des détails insoupçonnés et donnent une nouvelle définition du contraste afin d'offrir une expérience visuelle parfaite, quel que soit le sport ou l'environnement dans lequel vous évoluez. PRIZM BLACK Transmission de la lumière: 11 % Condition de luminosité: Lumière Brillante Contraste: Augmentation Couleur de base des verres: Gris DÉTAILS DU PRODUIT: Couleur de monture: Matte Black Ink Couleur des verres: Prizm Black Ajustement: Standard Code produit: OO9428-1155 Livré avec une housse personnalisée MM93