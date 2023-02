Star Wars Star Liam Neeson dit qu’il a fini de jouer à Qui-Gon Jinn

Liam Neeson dit aux fans qu’il n’est plus intéressé à reprendre le rôle de Qui-Gon Jinn dans les futurs projets Star Wars.

Liam Neeson révélé dans une récente interview vidéo avec La santé des hommes qu’il n’a pas l’intention de retourner au Guerres des étoiles franchise pour reprendre le rôle du maître Jedi Qui-Gon Jinn.





Neeson joue le rôle depuis plus de vingt ans, faisant ses débuts dans le rôle en 1999 pour Star Wars : Épisode 1 – La Menace fantôme. Cependant, l’acteur irlandais a déclaré à Men’s Health qu’il ne reviendrait pas pour reprendre le rôle après sa dernière apparition en 2022 Obi Wan Kenobi. « Non. Guerres des étoiles, non », a déclaré Neeson. « Autant je les admire… Il y en a tellement maintenant. J’ai donc perdu le fil, malheureusement. »

L’histoire de Liam Neeson en tant que Qui-Gon Jinn dans Star Wars

Neeson joue Qui-Gon Jinn, le maître Jedi ultra-sage, depuis 1999. Lors de sa première apparition, Jinn a été envoyé pour résoudre un différend commercial intergalactique aux côtés d’Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor. Neeson’s Jinn continuerait d’apparaître tout au long de la trilogie préquelle de Guerres des étoiles films aux côtés de McGregor et Jake Lloyd (Anakin Skywalker).

Alors que Qui-Gon est apparemment envoyé à la fin de La menace fantôme après avoir été empalé par le sabre laser à double extrémité de Dark Maul, le personnage a continué à apparaître dans Guerres des étoiles films et séries des vingt prochaines années grâce au pouvoir de la Force, et des séquences réutilisées.

En 2019 L’Ascension de Skywalker, Yoda utilise la Force pour contacter et communier avec le Qui-Gon de Neeson dans l’au-delà. La voix de Neeson peut être entendue à l’écran, donnant des conseils à Rey de Daisy Ridley à la fin du film. Neeson apparaît également dans La guerre des clones sous sa forme de fantôme Force à part entière et dans l’année dernière Obi Wan Kenobi séries sur Disney+. Alors que ces apparitions de suivi de Qui-Gon n’étaient guère plus que des camées, chacune d’elles a été interprétée par Neeson.

Plus récemment, Neeson a dépeint le personnage dans la série animée 2022 Contes des Jedi. Dans un épisode de la série, qui se déroule pendant les événements de La menace fantômeNeeson a repris le rôle pour ce qui semble être la dernière fois, tandis qu’une version plus jeune de Qui-Gon a été exprimée par le fils de Neeson, Micheál Richardson, pour la série.

Neeson avait précédemment dit aux fans qu’il reviendrait potentiellement dans le rôle tant que ce serait pour un projet de long métrage. Cependant, alors que Disney et Lucasfilm ont actuellement deux films sans titre Guerres des étoiles projets sur les livres pour 2025 et 2027, la dernière annonce de Neeson suggère que les fans ne devraient pas s’attendre à voir le maître Jedi de longue date faire une apparition dans l’un ou l’autre film.