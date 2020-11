La Chine Chang’e 5 prête pour un atterrissage historique sur la lune pour collecter des échantillons lunaires

La Chine a franchi une étape importante dans sa quête pour ramener les roches lunaires à la maison, avec son vaisseau spatial de la mission Chang’e 5 se séparant en deux paires de véhicules en vue d’un atterrissage lunaire.

le Lancement du vaisseau spatial Chang’e 5 le 23 novembre, l’intention de devenir la première mission à apporter des échantillons lunaires sur Terre depuis 1976; la mission a atteint l’orbite lunaire le 28 novembre. Selon l’agence de presse officielle chinoise Xinhua, l’orbiteur / véhicule de retour de la mission et son véhicule atterrisseur / ascendeur se sont séparés en orbite lunaire hier (29 novembre) à 15 h 40 HNE (20 h 40 GMT; 4 h 40) am heure de Pékin le 30 novembre). Cette décision prépare le terrain pour un atterrissage près du sommet de Mons Rümker, une montagne dans la région de l’Oceanus Procellarum (« Ocean of Storms ») de la Lune.

« Le vaisseau spatial fonctionne bien et la communication avec le contrôle au sol est normale », ont déclaré des responsables de l’administration spatiale chinoise (CNSA). selon Xinhua .

L’atterrisseur lunaire et le véhicule d’ascension Chang’e 5 de la Chine se séparent de son orbiteur / véhicule de retour tôt le 30 novembre 2020, heure de Beijing, avant un atterrissage dans l’océan des tempêtes de la lune pour une mission de retour d’échantillons lunaires. (Crédit d’image: CCTV)

L’orbiteur lunaire et le vaisseau spatial de retour continueront de faire le tour de la lune tandis que l’atterrisseur et le véhicule d’ascension se dirigeront vers la surface lunaire à un moment qui n’a pas encore été annoncé par la Chine. Cet atterrissage devrait avoir lieu bientôt, car l’atterrisseur solaire Chang’e 5 n’aura que deux semaines (un jour lunaire) pour collecter des échantillons. La mission Chang’e 5 devrait durer environ 23 jours au total, ont déclaré des responsables de la CNSA.

Si tout va bien, la paire touchera doucement dans le Oceanus Procellarum ordinaire et ramassez environ 4,4 livres. (2 kilogrammes) de roche lunaire, y compris à une profondeur d’environ 6,5 pieds (2 mètres). Dans les deux semaines, les échantillons seront emballés dans le véhicule d’ascension pour décoller de la surface lunaire et rencontrer le vaisseau spatial en orbite.

La Chine possède déjà trois engins spatiaux actifs sur la surface lunaire: l’atterrisseur Chang’e 3, arrivé en 2013, et l’atterrisseur Chang’e 4 et le rover Yutu 2, qui ont atterri de l’autre côté de la lune en janvier 2019. ces missions font partie des ambitieux Programme d’exploration lunaire de Chang’e .

La mission Chang’e 5 est la première tentative du pays pour une mission de retour d’échantillons. S’il réussit, il retournera ses échantillons de roches lunaires à la Chine à la mi-décembre.

