"Borderlands 3": Le crossplay est-il possible entre PS4, PS5, Xbox et PC?

« Borderlands 3 » est extrêmement populaire en tant que jeu de tir multijoueur. Depuis la sortie, de nombreux joueurs souhaitant jouer avec des amis sur d’autres systèmes ont souhaité un jeu croisé entre PS4, PS5, PC et Xbox. Pour le moment, la fonctionnalité est encore étroitement définie – mais il y a de l’espoir.

Nous devrons attendre encore plus longtemps pour un vrai crossplay, qui permet aux joueurs sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S et PC de jouer ensemble. Cependant, le développeur et éditeur Gearbox a fermement promis que la fonctionnalité entrerait en jeu.

Crossplay pour « Borderlands 3 » est en préparation

En 2021, Gearbox veut offrir un jeu croisé complet pour « Borderlands 3 » via une mise à jour – donc le statut actuel. Jusque-là, il y a au moins quelque chose comme « Crossplay Light »:

Les joueurs PS4 peuvent jouer au jeu de tir avec des joueurs sur la PlayStation 5.

Les propriétaires de Xbox One interagissent facilement avec les exterminateurs sur Xbox Series X / S.

Quiconque possède « Borderlands 3 » pour PC sur Steam peut également jouer avec des personnes qui ont acheté le jeu sur Epic Games Store. Pour ce faire, vous devez utiliser le système SHiFT dans le jeu pour créer un compte et y ajouter des amis. Vous pouvez trouver toutes les informations à ce sujet sur le site « Borderlands ».

Lorsque « Borderlands 3 » est complètement capable de crossplay, les murs entre Xbox et Playstation tomberont également. Ensuite, le jeu fonctionne simplement sur toutes les plates-formes. Les jeux sauvegardés sont probablement également gérés via le système SHiFT actuellement utilisé sur le PC.

Sommaire