La Chine affirme avoir atterri avec succès son premier vaisseau spatial réutilisable après deux jours en orbite

Lancée le 4 septembre et après deux jours en orbite, la Chine a réussi à débarquer son premier vaisseau spatial réutilisable, disent-ils. Une mission hautement secrète qui cherche à réduire les coûts de l’exploration spatiale comme le font déjà des entreprises comme SpaceX. Bien que la Chine n’ait pas donné de détails à ce sujet, tout indique qu’il est une sorte d’avion spatial comme le X-37B américain.





À la recherche d’une exploration spatiale moins chère

Il y a deux jours, l’agence de presse du gouvernement chinois, Xinhua, a déclaré que le lancement avait été un succès. Le lancement Il a été produit à bord de l’une des fusées préférées de la Chine, le Long March 2F. La longue marche (‘Chángzhēng‘en chinois, bien que le nom anglais soit utilisé en Occident) ont longtemps été utilisés pour mettre des navires et des satellites dans l’espace. Cela suggère en même temps que le vaisseau spatial réutilisable n’a pas encore assez de puissance pour décoller de lui-même.

De Chine simplement ils ont qualifié la charge utile de la fusée de “navire d’essai réutilisable”. Par conséquent, tout semble indiquer que c’est toujours ou est un navire prêt à 100%, mais qu’ils font des tests avec eux. Et, entre ces tests, le vol et l’atterrissage se sont déroulés avec succès. Il n’y a cependant plus d’informations ou d’images du navire (la photo de couverture est un Long March 2F d’une autre mission), du lancement, de l’atterrissage ou autres détails.

Un Boeing X-37B. On suppose que le vaisseau réutilisable de la Chine est similaire à cet avion spatial.

Après deux jours en orbite autour de la Terre depuis l’espace, dans les dernières heures, le vaisseau spatial réutilisable et secret de la Chine La Terre est revenue avec succès. À Xinhua, ils indiquent que ce navire représente une étape importante dans le développement de navires réutilisables qui peuvent offrir une réduction des coûts d’exploration spatiale. Pour une “utilisation pacifique de l’espace”, commentent-ils.

Par conséquent, en principe, ce nouveau navire devrait servir à placer plus de satellites ou d’outils de recherche dans l’espace. En plus de réduire les coûts, il rationalise également le processus, en étant en mesure d’envoyer plus de missions dans la même période. L’exemple clair de cela que nous avons vu avec SpaceX et ses collaborations avec la NASA, d’autres agences spatiales et des entreprises privées.

Ces dernières années, le pays asiatique a fait des pas de géant dans l’exploration spatiale. En 2019, ils sont entrés dans l’histoire en atterrissant pour la première fois de l’autre côté de la Lune. Ils ont lancé leur mission sur le chemin de Mars il y a quelques semaines. Ils possèdent le plus grand radiotélescope du monde et déploient également leur propre alternative au GPS.

Via | Le télégraphe