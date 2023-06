Elliot Page rejoint le nouveau film de Dominic Savage Close to You

acteur nominé aux Oscars Elliot Page a captivé le public avec ses performances au cours de la dernière décennie et a récemment parlé de sa relation tumultueuse avec Hollywood pendant tout ce temps dans ses nouveaux mémoires Carré. S’apprêtant à définir sa carrière comme il l’entend désormais, un autre gros projet vient de tomber sur son registre. Selon un rapport de Deadline, il devrait jouer dans le dernier film indépendant à venir de Dominique Sauvage titré Près de vousqui met actuellement fin à sa production dans le Canada natal de Page.





Près de vous est un drame familial sincère réalisé par le primé Dominic Savage, qui a déjà travaillé sur un certain nombre de drames britanniques, dont la série ‘Je suis…’ (2019) ainsi que L’évasion (2017). Il est à la fois réalisateur et co-scénariste du scénario aux côtés de sa vedette principale Elliot Page, qui coproduisent également le projet avec Krishnendu Majumdar et Richard Yee. Alors que d’autres acteurs n’ont pas encore été annoncés pour le film, Elliot Page (L’Académie des Parapluies) et Hillary Baack (Le son du métal) sont confirmés comme co-stars. Baack est elle-même une actrice, écrivaine et productrice complète qui est apparue dans d’autres séries comme l’anthologie AppleTV + Petite Amérique (2020) et Échangé à la naissance (2014), ainsi que des fonctionnalités telles que L’est (2013). Pendant ce temps, Page, qui a été nominé pour un Oscar pour une performance en petits groupes en 2007 Junonpeut être vu dans la dernière saison de Netflix L’Académie des Parapluies.

Bien que peu de détails aient été révélés sur l’intrigue du film, l’histoire suivra jusqu’à présent Sam (Page) qui a une rencontre fortuite avec un vieil ami (Baack) alors qu’il rentrait chez lui pour une réunion de famille à laquelle il est très réticent à assister. . Là-bas, il est obligé de faire face à des souvenirs précédemment enfouis.





Savage salue la performance de Page dans le nouveau film

Elliot Page a exprimé sa gratitude pour avoir fait partie de Savage Près de vousle félicitant lui et Hillary Baack pour cette expérience inoubliable.

« Je suis fier d’avoir travaillé avec Dominic et Hillary sur ce magnifique film… Ce fut un plaisir de collaborer avec eux et avec les acteurs et l’équipe incroyablement talentueux. J’ai hâte de le partager avec le public bientôt.

Savage a également partagé ses félicitations pour avoir travaillé avec Page sur un film aussi « personnel » pour les deux.

« Ce fut une expérience remarquable de collaborer avec Elliot Page sur ce film très spécial et unique sur l’amour, l’identité et la famille. Je suis tellement fier de ce que nous avons accompli avec le film. Ce fut un honneur de travailler avec Elliot pour donner vie et à l’écran à cette histoire très poignante, personnelle et importante.

Il n’y a pas encore de date de sortie confirmée pour le film, mais la production étant terminée, plus de détails suivront certainement bientôt.