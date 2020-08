Turn On Présente: Gamescom En Direct De L'xperion à Cologne

La Gamescom est le plus grand salon des jeux au monde, cette année, il se déroulera exclusivement en numérique. Vous pouvez toujours découvrir de près les innovations du monde du jeu vidéo avec TURN ON: Nous diffusons en direct pendant trois jours depuis l’XPERION – la SATURN E-Arena à Cologne et vous donnons une véritable sensation de Gamescom!

Les derniers jeux et technologies que vous pouvez toucher: Le XPERION est la perspective sur l’avenir des marchés de l’électronique et une “gamescom permanente” au centre de Cologne: Sur une superficie de 3000 mètres carrés, l’industrie du jeu présentera ses nouveaux produits qui peuvent être essayés sur place – des nouveaux jeux à succès aux configurations complètes de streaming.

En direct du XPERION au Hansaring à Cologne, nos présentateurs TURN ON Jens et Meru vous présenteront avec la légende du e-sport Dennis Gehlen du 28 au 30 août un week-end Gamescom passionnant et varié.

Vivez la Gamescom 2020 en direct avec TURN ON dans l’XPERION

En plus de nombreuses informations sur les jeux et le matériel de jeu, des influenceurs et des e-athlètes bien connus sont également invités à la diffusion en direct. Vous et les visiteurs de l’XPERION à Cologne pouvez vous attendre à des défis amusants et de grandes compétitions sur chacun des trois jours. Es-tu là Venez alors!

Nos livestreams pour la Gamescom 2020 commencent Du vendredi au dimanche à 14 heures et courir jusqu’à environ 22 h. Vous pouvez trouver un aperçu du programme le jour du spectacle respectif ici, vous pouvez voir le flux sur la chaîne Twitch de XPERION.

De plus amples informations sur l’emplacement du Hansaring à Cologne sont disponibles sur le site officiel XPERION.