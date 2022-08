Le créateur de Dark Souls et d’Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, recevra un prix d’excellence dans l’industrie du jeu vidéo aux CEDEC Awards

Les prix uniques CEDEC, décernés par l’association japonaise de développement de jeux CESA depuis 2008, seront décernés à Miyazaki.

Aux CEDEC Awards 2022, Hidetaka Miyazaki a reçu l’un des prix les plus prestigieux du secteur des jeux. Les concepteurs de jeux derrière des titres acclamés par la critique comme Anneau d’EldenBloodborne, Sekiro : Shadows Die Twice et Dark Souls seront à égalité avec ceux derrière Mario, Final Fantasy et The Legend of Zelda.

De plus, les réalisations exceptionnelles du développeur dans le secteur des jeux ont été reconnues par le jury réputé du prix.

Les organisateurs ont souligné la méthode non conventionnelle de Miyazaki pour créer des jeux stimulants et passionnants. Le concepteur de jeux a passé de nombreuses années à créer son propre genre distinct, à l’étendre constamment et à maintenir un niveau élevé de performance au travail.

Selon le CESA, le directeur du À partir du logiciel L’entreprise crée sa propre méthode de conception de jeux, créant des jeux continuellement difficiles et créant des perspectives pour de nouveaux genres.

Le genre continue de progresser et d’attirer les joueurs grâce à la conception de jeu toujours difficile qui a commencé avec « Demon’s Souls ».

Leur effort le plus récent, « BAGUE ELDEN», est l’aboutissement de leurs travaux antérieurs et atteint une qualité et un volume qui dépassent de loin leurs travaux antérieurs. Il a reçu des éloges incroyablement élevés de la part des utilisateurs du monde entier et est devenu un énorme succès.

Il a reçu d’innombrables distinctions, et les fans de jeux et les développeurs de jeux ont remarqué ses travaux.

Fin août, les lauréats des CEDEC Awards 2022 devraient être annoncés. Le prix sera également distribué dans un certain nombre de catégories, telles que la conception de jeux, le son et l’esthétique visuelle.

Mark Cerny, l’architecte du Playstation console, a reçu un prix spécial CEDEC en 2021.

Elden Ring, qui était le produit de toutes les meilleures idées du développeur et a été dûment honoré par les éloges de la critique et l’intérêt des joueurs, est considéré comme le chef-d’œuvre de Miyazaki.