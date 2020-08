24e Grand Chelem à l’US Open?: Williams pousse la frustration des «gars de merde»

Serena Williams essaie à nouveau. À l’US Open de New York, la star du tennis veut enfin son 24e titre du Grand Chelem. Les conditions semblent favorables, car rien ne se passe comme d’habitude à cause de Corona, de nombreux joueurs de haut niveau n’y sont même pas. Et pourtant le grand favori soulève des points d’interrogation.

En fait, les perspectives ne sont presque jamais bonnes. Six joueurs parmi les dix premiers ont annulé l’US Open à New York, qui commence lundi, car un voyage aux États-Unis en proie à la couronne est trop risqué pour eux. Alors qui, sauf Serena Williams, va gagner à Flushing Meadows? Qui devrait arrêter la joueuse de 38 ans sur le chemin de son 24e titre tant attendu dans un tournoi du Grand Chelem? La réponse est: Serena Williams elle-même.

Car à quelques jours du début du tournoi de tennis, qui se déroule dans des conditions d’hygiène strictes, Williams est toujours à la recherche de sa forme. Dans l’épreuve des Masters, qui a été déplacée de Cincinnati à New York, Williams a perdu en huitièmes de finale contre la Grecque Maria Sakkari 7: 5, 6: 7 (5: 7), 1: 6. Elle a disputé cinq matchs depuis son retour après la pause Corona d’un mois, cinq fois qu’elle a dû faire trois sets. Et deux fois à la fin, elle manqua de souffle, comme elle le faisait maintenant contre Sakkari.

“J’aurais dû gagner ce match, il n’y a aucune excuse pour ça”, a déclaré Williams agacé après la défaite. “J’ai eu tellement d’occasions de gagner. Je dois trouver comment gagner ces matchs”, a déclaré Williams, faisant une comparaison intéressante. C’était comme “comme si vous traîniez avec un putain de gars. Cela n’a tout simplement pas de sens et c’est frustrant.”

Le dernier titre du Grand Chelem remonte à plus de trois ans

Surtout physiquement, Williams n’était pas encore en forme de Grand Chelem. En fin de compte, le numéro un de longue date a eu des crampes et, après avoir abandonné une avance de 5-3 au deuxième set, était complètement sans chance au troisième tour. “J’avais des crampes, oui, mais je n’aurais pas dû être dans la situation”, a déclaré l’Américain, mais a également déclaré avant: “Jouer neuf heures par semaine, c’est trop pour moi. Normalement, je ne joue pas beaucoup. “

Afin de vraiment remporter un tournoi du Grand Chelem à l’US Open pour la 24e fois et ainsi égaler la controversée australienne Margaret Court, Williams doit trouver un moyen de gagner de la force, en particulier lors des premiers tours contre des adversaires supposés plus faibles. Depuis plus de trois ans, elle attend son prochain triomphe en Grand Chelem, la dernière fois qu’elle a triomphé à Melbourne en 2017 à l’Open d’Australie – à l’époque déjà enceinte.

Depuis son retour après la naissance de sa fille Olympia, elle a participé quatre fois à une finale du Grand Chelem, mais le sacré 24e titre ne veut tout simplement pas réussir. Il y a un an, elle a étonnamment perdu en finale à New York contre la Canadienne Bianca Andreescu. Dans sa forme actuelle, même se rendre en finale serait un succès.