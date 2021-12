« Berlin », le spin-off de « La maison de papier » : date de sortie sur Netflix, histoire, acteurs, personnages et tout

La cinquième saison de « Le vol d’argent» (« Money Heist » en anglais) s’achève ce vendredi 3 décembre 2021, mais la franchise se poursuivra avec un spin-off de Berlin, qui depuis le début est devenu l’un des personnages préférés des fans du succès Série Netflix espagnole.

La nouvelle production, qui sera évidemment la vedette Pedro Alonso, a été annoncé le mardi 30 novembre 2021 lors d’un événement à Madrid auquel ont assisté plus de 5 000 adeptes de la série.

« C’est un moment mémorable car c’est la fin d’un cycle et le début d’un autre.« Alonso a déclaré lors de la séance de questions et réponses. « Aujourd’hui, je parlais avec Jesús Colmenar et nous avons dit que maintenant nous marchons vers l’inconnu, ouverts à ce qui se passe et sans attentes”.

Berlin avec son fils Rafael dans la première partie de la cinquième saison de « La casa de papel » (Photo : Netflix)

HISTOIRE DE « BERLIN », LE SPIN-OFF DE « LA CASA DE PAPEL »

Le spin-off de «Le vol d’argent« Se concentrera sur Andrés de Fonollosa, mieux connu sous le nom de Berlin, le frère aîné du professeur qui s’est avéré être un voleur habile, narcissique et cynique. Étant donné que ce personnage est décédé à la fin de la saison deux et était en phase terminale, il s’agit probablement d’une préquelle.

Après sa mort, Berlin a réapparu dans la fiction à succès grâce aux flashbacks, qui ont également ajouté plus d’éléments à son histoire intrigante. Par exemple, on sait qu’il s’est marié plus d’une fois et qu’il a un fils nommé Rafael, qui est un expert en cybersécurité et en génie électrique.

« Je sais que ces gens donneront au spectacle tous les rebondissements possibles», a déclaré Pedro Alonso. « La responsabilité peut être un fardeau et une prison, j’espère que nous continuerons à avoir le courage d’utiliser cette merveilleuse énergie pour tout risquer à nouveau.”.

BANDE-ANNONCE DE « BERLÍN », LE SPIN-OFF DE « LA CASA DE PAPEL »

« Berlin« , Le spin-off de »Le vol d’argent« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Ce casse touche à sa fin… mais l’histoire continue… Berlin 2023, uniquement sur Netflix. Ce casse pourrait prendre fin… Mais l’histoire continue… Berlin 2023, uniquement sur Netflix.# LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/lANhx8Ayv4 – La Maison du Papier (@lacasadepapel) 30 novembre 2021

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « BERLIN »

Jusqu’à présent, le seul confirmé est Pedro Alonso, qui jouera à nouveau Berlin. «Je suis tellement heureux à ce sujet. Je suis profondément reconnaissant de pouvoir me connecter avec des gens du monde entier et de recevoir autant d’amour et un moment aussi mémorable. Nous avons commencé cette série en marchant vers l’inconnu et nous avons gagné depuis. Vous les fans êtes nos complices et merci pour ça« , a-t-il souligné.

Cependant, compte tenu des liens et des relations de Berlin, il est probable que des personnages tels que son frère Sergio, son fils Rafael, sa femme Tatiana et ses amis Palerme, Bogotá et Marsella fassent partie de sa série.

Pedro Alonso comme Andrés de Fonollosa, ‘Berlin’

Álvaro Morte dans le rôle de Sergio Marquina, « Le professeur »

Rodrigo De la Serna dans le rôle de Martín Berrote, ‘Palerme’

Diana Gómez dans le rôle de Tatiana

Patrick a grandi comme Rafael

Hovik Keuchkerian dans le rôle de Bogota

Luka Peros dans le rôle de Marseille

Palerme et le Professeur pourraient également apparaître dans « Berlin », le spin-off de « La maison de papier » (Photo : Netflix)

QUAND SERA SORTI LE SPIN-OFF DE « LA CASA DE PAPEL » ?

« Berlin », le spin-off de « Le vol d’argent« sera publié dans le courant du 2023 au Netflix.