La bande-annonce de Runt présente Cameron Boyce dans sa dernière performance cinématographique

1091 Pictures vient de sortir la nouvelle bande-annonce du thriller pour adolescents Avorton, avec feu Cameron Boyce. La bande-annonce montre un enfant troublé et victime d’intimidation qui en a assez du harcèlement des autres adolescents et décide de prendre les choses en main. Lorsque ses parents ne l’aident pas, il n’a pas d’autre choix.

Le synopsis officiel dit : « Avorton raconte l’histoire d’un groupe de lycéens négligés et malavisés qui sont entraînés dans un cycle descendant de violence lorsque les adultes de leur vie les abandonnent. Cameron Boyce dépeint Cal, un adolescent du secondaire, qui, après un incident troublant, prend position, entraînant des conséquences dévastatrices. »

Le thriller met en vedette Boyce, la défunte star de la franchise Descendants de Disney Channel / HBO Mme Fletcher), aux côtés des co-stars Nicole Elizabeth Berger (Trèfle), Aramis Chevalier (Dans les badlands), Brianna Hildebrand (Deadpool 1 & 2), Cyrus Arnold (Exécuter Cacher Combat), Jason Patrick (Les disparus), Charlie Gillespie (Julie et les fantômes) et Tichina Arnold (Le dernier homme noir de San Francisco). Le film marque les débuts de réalisateur de William Coakley, basé sur un scénario de Coakley, Christian Van Gregg et Armand Constantine.

Adoré des fans, Cameron Boyce était un enfant acteur dès l’âge de 9 ans. Formé en tant que danseur dès son plus jeune âge, il a fait ses débuts dans le clip ‘That Green Gentleman (Things Have Changed)’ du groupe Panic ! at the Disco », jouant une version enfantine du guitariste Ryan Ross. La première apparition de Boyce dans un long métrage était dans le film d’horreur de Kiefer Sutherland Miroirs jouant le rôle de Michael ‘Mikey’ Carson (le fils du protagoniste du film). Sa deuxième apparition au cinéma était dans le film d’espionnage de Shia LaBeouf Œil de lynx, jouant le rôle de Sam Holloman. Son prochain rôle de premier plan au cinéma était dans le film comique d’Adam Sandler et Salma Hayek Les adultes. Boyce était connu pour ses rôles dans la franchise de films Disney Channel Descendance et l’émission de télévision Jessie.

Le 6 juillet 2019, Cameron Boyce a été retrouvé inconscient à son domicile de Los Angeles. Les autorités ont été appelées et il a été déclaré mort sur les lieux. Selon une déclaration faite par la famille de Boyce, Boyce est décédé dans son sommeil « à cause d’une crise qui résultait d’un problème de santé persistant pour lequel il était traité ». Plus tard, il a été confirmé que sa mort avait été causée par une crise d’épilepsie.

« Ce film est très important dans le climat dans lequel nous vivons aujourd’hui », ont déclaré les parents de Boyce, Victor et Libby, dans un communiqué. « Cameron était incroyablement fier de ce film, et nous pensons que sa puissante performance résonnera profondément auprès de tous ses fans à travers le monde. » Avorton ouvre en salles le 1er octobre et sera disponible en VOD/numérique le 19 octobre.

