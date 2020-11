Pourquoi Blair Witch 2 était voué à l’échec selon le réalisateur Joe Berlinger

De nos jours, à l’époque où les films d’horreur à images trouvées sont devenus dépassés, il est facile d’oublier à quel point Le projet Blair Witch c’était quand il est arrivé dans les salles en 1999. C’est un film de suivi en 2000, Livre des ombres: Blair Witch 2, réalisé et co-écrit par Joe Berlinger, a été éclairé dans l’espoir d’établir une nouvelle franchise d’horreur dominante. Mais la suite n’a pas répondu aux attentes ni sur le plan critique ni sur le plan commercial. Dans une nouvelle interview avec ComicBook.com, Berlinger a expliqué que son intention avec Blair sorcière 2 était de critiquer le premier film au lieu de le célébrer.

«En tant que pourvoyeur de réalité, en tant que documentariste, cela m’inquiétait qu’Artisan [studio] a amené les gens à voir [The Blair Witch Project] et personne dans les médias n’a pensé que c’était une mauvaise chose, que tout le monde a célébré le canular marketing qui a propulsé ce film dans la stratosphère en termes de box-office brut, et personne ne s’est assis en arrière et a dit: “Truquer les gens et leur faire croire que c’est réel quand ça ne pouvait pas avoir des conséquences dangereuses. C’est pourquoi j’ai fait le film comme je l’ai fait, parce que je voulais faire un commentaire à ce sujet. Au lieu de faire une suite au film, je voulais faire une suite à ce phénomène de le succès du film et les gens refusant de croire que ce n’était pas vrai, malgré des preuves tangibles devant leurs yeux. “

Et donc Joe Berlinger pataugé dans Blair sorcière 2 non pas pour faire un autre film d’horreur, mais plutôt pour montrer au public à quel point il est malhonnête de commercialiser un film qui est clairement fictif comme quelque chose qui s’est réellement passé. Le cinéaste a vite découvert que le sentiment général était déjà contre le succès de son nouveau film sur la base de la route peu orthodoxe du succès qui Le projet Blair Witch avait pris.

“Ce que j’ai sous-estimé, à l’époque, c’était que tout ce qui s’appelait” Blair Witch 2 “allait être réduit en miettes parce qu’il y avait tellement d’antipathie envers quoi que ce soit. Ce petit film de 30 000 € de Sundance que les gens ont ri quand Artisan a payé un million de dollars pour cela , leurs concurrents, tous les autres studios rigolaient. Ensuite, cette chose a fait 140 millions de dollars ou quelque chose comme ça. L’idée qu’elle serait ensuite transformée en franchise, les gens étaient vraiment irrités de cette idée. Et je me suis dit: “D’accord, je Je vais faire quelque chose de différent et de cool qui a un sens et de riffer toute l’idée de faire une suite, et me moquer de l’idée de faire une suite. Espérons que les gens respecteront cela. “

Alors qu’une certaine partie du public était contre l’idée d’un autre film de Blair Witch, une autre partie du public a accueilli avec enthousiasme un autre épisode de la franchise naissante qui livrerait une délicieuse horreur des images trouvées dans la veine de l’original Le projet Blair Witch. Malheureusement, Berlinger n’avait pas non plus l’intention que son film s’adresse à cette section de fans.

J’ai sous-estimé la quantité de venin qu’il y aurait contre tout ce qui s’appelle «Blair Witch 2». J’ai également sous-estimé à quel point les fans de ce film voulaient vraiment que la technique des images trouvées continue et qu’ils voulaient vraiment juste le folklore et les personnages, ils voulaient juste que cela continue. Mon erreur, et ce n’est pas un manque de respect envers les fans de Blair Witch 1, mon erreur était d’essayer de … Je suis un documentariste de documentaires intellectuels. À quoi s’attendaient les gens? Mon erreur a été d’injecter dans une franchise d’horreur de l’intelligence et des commentaires sociaux.

Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

Sujets: Blair Witch