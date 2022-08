Better Call Saul, saison 6 : première heure du chapitre 12 sur Netflix

Netflix

Better Call Saul s’apprête à lancer son avant-dernier épisode et nous vous dirons ici à partir de quelle heure il sera disponible en visionnage sur Netflix.

© AMCBetter Call Saul, saison 6 : première heure du chapitre 12 sur Netflix.

Tu ferais mieux d’appeler Saul entre dans la dernière ligne droite pour clôturer l’une des meilleures séries vues à la télévision au cours de la dernière décennie. Vince Gilligan et Peter Gould ont développé ce spin-off basé sur l’iconique avocat de rupture Mal qui se rapproche de l’achèvement final. La prochaine étape du programme est le chapitre 12 de sa sixième saison, qui peut être vu sur le service de streaming Netflix. Depuis quelle heure ?

Le 11ème épisode, intitulé « Breaking Bad »était non seulement attendu par les fans puisqu’il était l’un des derniers à être diffusé, mais aussi parce qu’il avait le retour de Bryan Cranston et Aaron Paul comme le mythique Walter White et Jesse Pinkman. Contrairement à l’épisode 10 qui se déroulait uniquement dans la dernière étape de Jimmy McGill dans son identité Gène Takavicà cette occasion, le présent et le passé du protagoniste ont été vus.

Bien que nous ayons commencé avec l’enlèvement de Saul Bonman de la part de Walter et Jessele plan suivant nous emmène dans le présent et la scène d’après Breaking Bad. A cette occasion, on revoit le secrétaire Francesca avoir une conversation téléphonique avec Gène, où nous connaissons plus de détails sur ce qui s’est passé après son évasion. Le plus important était de savoir qu’enfin Kim Wexler est toujours vivant en Floride, excluant la possibilité d’un décès.

D’autre part, sachant que Kim c’est bien, Takavic Il essaie de communiquer avec elle et on pense qu’il a une conversation peu amicale, mais la fiction a voulu garder ces dialogues secrets. En raison de cette situation, Gène revient sur ses aventures criminelles qu’il pensait avoir laissées dans l’épisode précédent, alors il retrouve jeffie de concevoir un nouveau plan ciblant les hommes riches, quelle que soit leur situation personnelle. Le montage final semble indiquer clairement que Saul Bonman est de retour, même si son avenir est incertain.

+ When Better Call Saul Saison 6 Episode 12 Premieres

L’avant-dernier épisode 12 de Tu ferais mieux d’appeler Saulintitulé « l’eau fonctionne »Il a le synopsis suivant : « L’enjeu monte quand une découverte est faite ». Cet épisode sera présenté en première à la télévision américaine le lundi 7 août sur AMC, mais quelques heures plus tard, le mardi 8 août, il sortira sur le service de streaming Netflix tôt le matin si vous êtes en Amérique latine.

+ À quelle heure Better Call Saul épisode 12 première, saison 6 sur Netflix

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 01h00

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 04h00

Espagne: 09h00

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂