La scène passionnante que Chris Hemsworth a partagée avec sa fille dans « Thor : Love and Thunder »

Article avec spoilers. Thor : Amour et tonnerre Il est déjà disponible en salles et il est venu avec un moment passionnant : Chris Hemsworth a partagé l’écran avec l’un de ses enfants. Connaître tous les détails.

© GettyChris Hemsworth avec sa fille

Le retour de Marvel sur grand écran a été largement applaudi par les fans de la franchise. En effet, à cette occasion, la cassette qui a ébloui les téléspectateurs était la nouvelle de Chris Hemsworth, Thor : Amour et tonnerre. Le film est sorti en salles aujourd’hui, 7 juillet, mais a déjà reçu des milliers de commentaires positifs de la part des critiques et de ceux qui ont déjà pu profiter de cette nouvelle production.

Thor : Amour et tonnerre a fait sensation en raison de la nouvelle version du personnage présentée. Bien que la comédie Taika Waititi encore caractéristique, cette fois Chris Hemsworth revendiquait son propre rôle en donnant le meilleur de lui-même dans ce long métrage. Eh bien, derrière est ce super-héros qui ne se consacre qu’à être un Dieu depuis, maintenant Thor fait face à un nouveau chemin cherchant sa retraite jusqu’à l’apparition de Gorr, le boucher des dieuxça change tout.

Se lançant une fois de plus dans sa quête de paix, Thor se concentre maintenant sur d’autres aspects en plus de se battre pour le bien de son Asgard bien-aimé. Sans aucun doute, c’est un film passionnant qui a tout pour continuer à réussir au box-office. Cependant, comme si cela ne suffisait pas, le film s’accompagne de moments passionnants non seulement pour le personnage, mais pour l’acteur principal lui-même.

C’est que, dans ce film, Chris Hemsworth a travaillé avec sa fille aînée : India Hemsworth. Avant de continuer avec cette note, noblesse oblige, il faut préciser qu’à partir de maintenant l’article contient des spoilers. Alors pour ceux qui ne l’ont pas encore vu Thor : Amour et tonnerre, il est conseillé de ne pas poursuivre la lecture. Par contre, pour ceux qui ont vu le film, ils sauront qu’une fille y apparaît qui change la vie du Dieu du Tonnerre : Le voit.

Love est la fille de Gorr (Christian Bale) et est jouée, justement, par India Hemsworth comme bien vu dans l’image suivante. La jeune femme, âgée de seulement 10 ans, a surpris les téléspectateurs par son apparence, notamment lorsqu’elle a partagé des scènes avec son père qui, même si elles étaient peu nombreuses, ont laissé quelque chose en évidence : elle a un talent naturel pour jouer. Ses performances, même si elles étaient courtes, ont ouvert les portes de la fille aînée de l’acteur à une carrière qui, sûrement, sera inégalée.

Bien entendu, il convient de noter qu’au-delà de l’apparence de La fille de Chris Hemsworth, n’est pas la première fois que l’acteur travaille avec sa famille. Eh bien, Luke Hemsworth faisait également partie de ces films et la femme de l’artiste, Elsa Pataky, a également joué Jane Forster dans une seule scène de Thor : Ragnarök. Sans aucun doute, les Hemsworth ont repris les décors Marvel et ils l’ont parfaitement fait.

