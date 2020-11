La bande-annonce Black Beauty révèle la beauté non seulement dans son nom

Aujourd’hui, Disney + a partagé la nouvelle bande-annonce époustouflante et déchirante pour son adaptation radicale de Beauté noire.

Mettant en vedette la voix de l’acteur primé aux Oscars Kate Winslet dans le rôle de Black Beauty et avec Mackenzie Foy, Iain Glen, Claire Forlani et Calam Lynch, cette réimagination moderne du classique intemporel d’Anna Sewell est susceptible d’être un succès dans de nombreux foyers.

Dans ce qui semble être un film cinématographique magnifique, l’histoire suit Black Beauty (Kate Winslet), un cheval sauvage né libre dans l’Ouest américain. Arrondie et enlevée à sa famille, Beauty est amenée aux écuries de Birtwick où elle rencontre une adolescente pleine d’entrain, Jo Green (Mackenzie Foy). Beauty et Jo forgent un lien incassable qui transporte Beauty à travers les différents chapitres, défis et aventures de sa vie.

Le film est réalisé par Ashley Avis (Adolescence) qui a également écrit le scénario. JB Pictures ‘Jeremy Bolt (Polaire, Chasseur de monstre) et Robert Kulzer (Polaire) de Constantin Film sont producteurs et Martin Moszkowicz, Edward Winters et Jon Brown sont producteurs exécutifs. Dylan Tarason est coproducteur et la présidente de Moonlighting Films, Genevieve Hofmeyr (Mad Max: Fury Road) est le producteur sud-africain.

Beauté noire premières le vendredi 27 novembre.