The Last of Us : voici comment les scènes de mort sont enregistrées dans la série HBO Max

HBO MAX

[ARTÍCULO CON SPOILERS] Un acteur de la série mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey a expliqué une scène d’action difficile. Sachez quel est le truc!

© HBOMaxPedro Pascal et Bella Ramsey jouent dans The Last of Us.

Après des débuts plus que réussis, Le dernier d’entre nous touche à sa fin. La série mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey diffusera le dernier épisode de la première saison ce dimanche 12 mars. Avant sa fin, un acteur de la série HBO Max révélé comment les scènes de mort difficiles sont filmées dans la fiction.

Il s’agit de Troie Baker, l’acteur qui incarnait à l’origine Joel dans le jeu vidéo qui a fait sensation dans le monde entier. La production ne l’a pas laissé en dehors de son adaptation et c’est ainsi qu’il a été invité à jouer Jamesun homme qui Élie doit faire face pendant Joël il est blessé.

Dans le dernier épisode diffusé jusqu’à présent, le personnage de Bella Ramsey est parti chasser un cerf pour se nourrir. C’est là qu’il rencontra un chef religieux nommé David (Scott Shepard), qui s’est avéré être un cannibale et qui cherche à la ramener dans sa communauté. Tout en cherchant à se protéger, l’adolescente finit par se libérer, tuant à la fois David et son bras droit James avec un couteau.

+ Comment les scènes de violence sont enregistrées dans The Last of Us

Dans une vidéo exclusive sur HBO Max, Troy Baker a expliqué les différences entre jouer un personnage dans un jeu vidéo et le faire soi-même pour une série. De cette façon, il a développé comment la scène dans laquelle Ellie assassine son personnage a été enregistrée : « Lorsque vous faites de la capture de mouvement, une grande partie de ce que vous faites est fausse.. Si vous saignez, vous devez prétendre qu’il y a du sang. Si vous êtes poignardé, vous devez faire semblant d’être poignardé. Lorsque vous faites un vrai film ou une émission comme celle-ci, ils font tout leur possible. ».

Ainsi, l’acteur qui incarnait James dans Le dernier d’entre nous détenu: « J’ai passé toute la matinée avec une prothèse. Avait un accessoire magnétique autour de mon cou pour que quand Bella Ramsey tourne le couteau, ça va coller là. avait ce qu’ils appellent un vessie pleine de sang qui a été canalisé à travers mon cou à travers cette prothèse. Alors quand Bella me frappe, je recule et le sang coule partout.”. Baker a conclu : «Traverser huit changements de costumes. Et à chaque fois, je devais m’asseoir dans une mare froide de mon propre sang. C’était incroyable”.

