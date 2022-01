Galaxy S22 Ultra : une infographie présumée révèle les caméras et les spécifications

Une infographie suspectée est apparue pour le Galaxy S22 Ultra, répertoriant les spécifications matérielles présumées et les caméras du modèle. Les points forts incluent l’appareil photo principal de 108 MP avec « Super Clear Lens » et le processeur Exynox 2200. Cependant, il est douteux que l’infographie soit réelle.

L’infographie est de Utilisateur de Twitter @xeetechcare, mieux connu pour ses vidéos techniques sur YouTube. Le site Web technologique néerlandais LetsGoDigital considère que les graphiques sont officiels, mais le design diffère assez sensiblement de la signature de conception habituelle de Samsung. Il est donc difficile de dire si les dates évoquées sont vraiment officielles. Au moins, ils semblent réalistes. Examinons de plus près les spécifications présumées du Galaxy S22 Ultra.





Il n’est pas certain qu’il s’agisse d’une infographie officielle.



Image : © Twitter / @xeetechcare 2022



La caméra principale est probablement protégée par du verre Gorilla Glass « super clair »

Selon l’infographie, le module de caméra se compose des capteurs suivants : un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels avec mise au point automatique à double pixel, un capteur grand-angle de 108 mégapixels avec stabilisation optique de l’image (OIS) et objectif super clair et deux Téléobjectifs de 10 mégapixels avec OIS, mise au point automatique à deux pixels et grossissement de trois ou dix fois. La caméra selfie a une résolution de 40 mégapixels et est logée dans un trou de l’écran.

Les données coïncident avec les informations connues à ce jour. Le Super Clear Lens est nouveau. Cela semble être une couche protectrice pour la caméra principale, qui, selon l’infographie, est en verre Gorilla. La description complète est malheureusement coupée dans l’image, mais apparemment la couche protectrice est censée permettre des images plus claires sans reflets ni éblouissement.

Ce matériel devrait être dans le Galaxy S22 Ultra

Selon l’infographie, le cœur du Galaxy S22 Ultra est l’Exynos 2200 interne, qui possède une unité graphique d’AMD. Que le graphique soit officiel ou non, cette information devrait déjà être gravée dans le marbre. Le processeur est pris en charge par 8 Go ou 12 Go de RAM. Les tailles de la mémoire interne doivent être de 128 Go, 256 Go et 512 Go. La batterie doit avoir une capacité de 5 000 mAh et peut être chargée rapidement avec 45 watts. Les performances du chargeur sont même agréables confirmé par une photo officielle été.

Un écran AMOLED dynamique avec une diagonale de 6,8 pouces doit être utilisé comme écran. La résolution est de 3 080 x 1 440 pixels. Selon l’infographie, le poids du Galaxy S22 Ultra devrait peser 228 grammes et être disponible dans les couleurs Phantom Black, Phantom White, Green et Burgundy Red.

Présentation officielle en février

Nous saurons au plus tard en février si les informations concernant le Galaxy S22 Ultra sont réellement correctes. Ensuite, Samsung dévoilera officiellement le produit phare premium avec le Galaxy S22 et le Galaxy S22 +. Les prix des smartphones ne sont actuellement pas connus, mais ils devraient être à peu près comparables aux modèles précédents.