Netflix confirme la date de sortie de la saison 4 de Stranger Things

Les gars, c’est ici… Choses étranges a annoncé que la quatrième saison se déroulerait en deux parties. Le premier le 27 mai et le second le 1er juillet. Découvrez la bande-annonce ici:

Aujourd’hui, l’émission a publié une série de messages sur Twitter compte à rebours jusqu’à la date de sortie très importante de l’avant-dernière saison.

Quand la date, bien les dates – les mendiants sournois – ont été libérées Choses étranges a partagé une photo d’une lettre écrite par les créateurs.

Matt et Ross Duffer ont écrit : « Cela fait un petit moment. Avec neuf scripts, plus de huit cents pages, près de deux ans de tournage, des milliers de plans d’effets visuels et une durée d’exécution presque deux fois plus longue que les saisons précédentes, Choses étranges 4 a été la saison la plus difficile à ce jour, mais aussi la plus gratifiante.

« Toutes les personnes impliquées sont incroyablement fières des résultats, et nous avons hâte de les partager avec vous. »

Crédit : Netflix/Stranger Things

Revenons au premier post d’aujourd’hui du compte Twitter, qui était sous-titré : « 001. Russie. Reconstituer le groupe. Apportez une veste », à côté d’une photo avec le message : « Chaque fin a un début.

La prochaine mise à jour disait : « 002. Le laboratoire. Chaque histoire commence quelque part.

Le troisième message était sous-titré : « 003. Creel House. Tic-tac.

Vers la fin de l’année dernière, Netflix a révélé les titres des épisodes de la série qui sont les suivants : « The Hellfire Club », « Vecna’s Curse », « The Monster And The Superhero », « Dear Billy », « The Nina Project », ‘The Dive’, ‘The Massacre At Hawkins Lab’, ‘Papa’ et ‘The Piggyback’.

L’annonce a été faite le 6 novembre et les fans de l’émission sauront que ce fut une journée importante dans le monde de Choses étranges.

Comme Netflix l’a expliqué : « Le 6 novembre 1983, Will Byers a disparu à Hawkins, dans l’Indiana. Longtemps après que la ville a abandonné les recherches, ses amis ont continué à chercher… et ont découvert une mystérieuse fille connue uniquement par un numéro : Onze.

« Elle était seule, chassée et extrêmement puissante. Onze ne reculerait devant rien pour les aider à retrouver leur amie. »

Il y aura des visages familiers dans la prochaine série. Robert Englund, qui a joué le célèbre Freddy Kruger dans le Cauchemar sur Elm Street franchise, jouera le rôle de Victor Creel – un «homme perturbé et intimidant qui est emprisonné dans un hôpital psychiatrique pour un meurtre horrible dans les années 1950».

Eduardo Franco jouera Argyle – le nouveau meilleur ami de Jonathan – et Jamie Campbell Bower jouera le rôle de Peter Ballard – un infirmier dans un hôpital psychiatrique.

Sherman Augustus jouera le lieutenant-colonel Sullivan, un « homme intelligent et sensé qui croit savoir comment arrêter le mal à Hawkins une fois pour toutes ».