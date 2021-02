WhatsApp partage des plans mis à jour sur la façon dont il demandera aux utilisateurs de revoir sa nouvelle politique de confidentialité

19 févr.2021 10:30:58 IST

Le mois dernier, WhatsApp a annoncé une mise à jour de ses conditions de service et de sa politique de confidentialité. L’annonce était accompagnée d’une notification dans l’application, qui demandait aux utilisateurs de lire les nouvelles conditions et d’accepter les politiques d’ici le 8 février 2021. L’accord était essentiel pour que les utilisateurs puissent continuer à utiliser l’application. Cependant, la mise à jour a été largement critiquée, ce qui semblait suggérer des changements dans les données que la plate-forme partagerait avec sa société mère Facebook. Suite à cela, WhatsApp a prolongé la date limite d’acceptation des conditions jusqu’au 15 mai.

Maintenant, WhatsApp a partagé des plans mis à jour sur la façon dont il demandera à ses utilisateurs de revoir les conditions de service et la politique de confidentialité. WhatsApp dit que, comme Snapchat, il utilisera sa fonction Statut pour partager les mises à jour directement au sein de la plate-forme.

De plus, les utilisateurs verront bientôt une bannière dans WhatsApp, qui fournira plus d’informations que les utilisateurs pourront lire «à leur propre rythme». WhatsApp indique que la bannière comprendra plus d’informations sur les préoccupations qui ont été soulevées depuis l’annonce de la mise à jour de la politique. « Finalement, nous commencerons à rappeler aux gens d’examiner et d’accepter ces mises à jour pour continuer à utiliser WhatsApp, » le article de blog ajoutée.

En outre, WhatsApp dit qu’il souhaite également faire savoir aux gens comment il fournit la plate-forme de messagerie aux utilisateurs gratuitement. «Chaque jour, des millions de personnes lancent un chat WhatsApp avec une entreprise, car c’est plus facile à faire que de passer un appel téléphonique ou d’échanger des e-mails. Nous facturons aux entreprises de fournir un service client sur WhatsApp – pas aux personnes. Certaines fonctionnalités d’achat impliquent Facebook afin que les entreprises puissent gérer leur inventaire dans toutes les applications. Nous affichons plus d’informations directement dans WhatsApp afin que les utilisateurs puissent choisir s’ils souhaitent ou non interagir avec les entreprises. «

Dans le billet de blog, WhatsApp prend également un coup à ses concurrents qui prétendent ne pas lire les données sur leur application, ou prétendent qu’ils « connaissent encore moins d’informations que WhatsApp ».

La semaine dernière, le La Cour suprême a demandé au Centre et à WhatsApp pour répondre à un nouveau plaidoyer alléguant des normes de confidentialité inférieures pour les Indiens par rapport aux utilisateurs européens affirmant qu’il est du « devoir du pouvoir judiciaire de protéger la vie privée des citoyens ». Les gens ont de graves appréhensions de perdre leur vie privée et il est de notre devoir de « Vous êtes peut-être des entreprises de deux ou trois billions de dollars, mais les gens accordent plus d’importance à leur vie privée qu’à l’argent », a déclaré à WhatsApp un banc dirigé par le juge en chef SA Bobde alors même qu’il cherchait à faire valoir que l’Europe a une protection spéciale des données lois que l’France ne fait pas.

Le tribunal suprême a notifié au gouvernement et à l’application appartenant à Facebook une demande provisoire déposée par Karmanya Singh Sareen dans une pétition en instance de 2017.

