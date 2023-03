Le changement physique de Chris Evans de Captain America à Ghosted

CÉLÉBRITÉS

Le légendaire acteur Marvel revient à l’écran pour un nouveau film d’action. Découvrez sa transformation en Avengers, Knives Out, The Grey Man et plus encore !

© IMDbL’évolution au cinéma de Chris Evans de Captain America à Ghosted.

A 41 ans, Chris Evans Il a réussi à construire une carrière remarquable dans l’industrie cinématographique. Comme l’a fait? Grâce à sa polyvalence qui lui a permis de faire partie de projets populaires tels que Capitaine Amérique par Marvel Studiosintégrer des castings prestigieux tels que Couteaux sortis et préparez-vous pour Fantôme, son prochain film. Tout cela accompagné d’un changement physique important.

Était en 2011 lorsque le célèbre interprète a rejoint la franchise de super-héros avec Captain America : Premiers Vengeurs. Dans la peau de Steve Rogers, il a su diriger les célèbres Avengers aux mains de Robert Downey Jr. avec son mythique Iron Man. Ainsi, il a de nouveau ébloui dans Les Vengeurs (2012)Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver (2014), Avengers: l’ère d’Ultron (2015), Captain America : Guerre Civile (2016), Avengers : guerre à l’infini (2018) et Avengers : Fin de partie (2019)entre autres camées.

Pendant près de 10 ans, Chris Evans a personnifié l’un des super-héros les plus aimés de l’univers cinématographique Marvel, modifiant son physique tout en conservant l’identité de Captain America. Cependant, il a gardé d’autres projets qui nécessitaient un changement. Par exemple, perce-neige dans 2013où il a joué un survivant plutôt négligé.

Dans 2014, a une nouvelle fois démontré sa capacité à donner une nouvelle tournure à son apparence et à sa facette à l’écran. Alors il l’a fait en Avant de partir, son premier film dans lequel il incarne le personnage principal d’une histoire romantique. Il a refait la même chose Doué de 2017où il a conservé un look similaire qui l’a établi une fois de plus comme l’une des célébrités les plus belles.

Le grand changement est arrivé 2019 avec Couteaux sortis, le film dans lequel il s’est mis dans un rôle très différent de ce à quoi il était habitué. Fini un héros infatigable comme Steve Rogers : là, il s’implique pleinement dans l’histoire d’un homme riche prêt à trahir ses proches.

La même année, avec La station de plongée de la mer Rouge, surprise de laisser ses cheveux longs et de faire une énorme différence entre chacun de ses projets. À cette occasion, il était basé sur l’événement réel de l’opération Brothers, racontant l’histoire d’Ari Levinson lorsque lui et son équipe ont dû secourir un groupe de juifs éthiopiens au large des côtes du Soudan.

Dans la lignée des transformations physiques, en 2022 arriver L’homme gris à Netflix, un pur film d’action dans lequel il a donné vie à un méchant redoutable avec une jolie moustache qui fait fureur sur Internet. Avec Ryan Gosling, il a joué dans le soi-disant « long métrage le plus cher de l’histoire » de la plateforme de streaming, marquant un événement dans le catalogue du N rouge.

Votre prochain projet, Fantôme Avec Ana de Armas, il réunira tout ce qu’il a montré au cours de sa longue carrière : un idole vivant une romance, un homme en quête d’action et, surtout, une interprétation avec laquelle il saura à nouveau conquérir ses fans. Enregistrer sera disponible sur Apple TV+ à partir du 21 avril.

