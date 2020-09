Kremlin-Bicêtre: une voiture folle roule sur le trottoir et renverse des piétons

Ce matin aux alentours de 11h30 une voiture (sans doute un 4X4 Nissan) serait montée volontairement sur le trottoir inverse de sa route et à commencé à renverser des piétons.

De nombreux pompiers sont sur place ainsi que la police qui continue d’arriver en renfort. Le SAMU s’est aussi rendu sur place, ce qui laisse présager des blessés.

La rue de Fontainebleau est bloquée où de nombreux riverains se sont réunis.

Pour le moment, nous n’avons pas plus d’information supplémentaire, et les forces de l’ordre n’ont pas laissé filtrer plus de détails. Nous vous tiendrons toutefois au courant de la situation quand nous en saurons davantage sur cet accident.