Le protagoniste de Persona 5 est le meilleur personnage du jeu, votez les fans japonais

Le protagoniste de Persona 5 a été élu meilleur personnage du RPG au Japon alors que le jeu fête son cinquième anniversaire depuis sa sortie. Nommé Joker dans le métaverse et Ren Amamiya dans la série télévisée d’animation, le jeu vous permet de choisir votre propre titre. En tant que tel, le personnage principal de Persona 5 est le grand gagnant après plus de 48 000 votes au Japon.

La répartition des voix est la suivante :

Protagoniste de Persona 5 — 9 824 votes Makoto Niijima — 7.606 voix Goro Akechi — 7 088 voix Futaba Sakura — 6 444 voix Yusuke Kitagawa — 5 078 voix Morgane — 4 002 voix Haru Okumura — 3 413 voix Ann Takamaki — 2 708 voix Ryûji Sakamoto — 1 976 voix

Étant donné qu’Ann et Ryuji sont vos amis les plus proches pendant l’année scolaire, il est quelque peu surprenant de les voir tous les deux figurer parmi les deux derniers de la liste. Il convient de noter que les votes sont basés sur le Persona 5 original plutôt que sur Persona 5 Royal, donc Kasumi n’a pas été pris en compte. Le vote prouve également que le Japon est toujours un peu obsédé par Goro Akechi ; le pays aime ses personnages plus audacieux.

Le cinquième anniversaire du jeu a eu lieu mercredi car il est initialement sorti au Japon pour PlayStation 4 et PS3 le 15 septembre 2016. Le public occidental a dû attendre encore sept mois avant de mettre la main dessus, mais de nombreux personnages énumérés ci-dessus ont résonné avec l’Europe et Les joueurs américains aussi. Atlus a célébré les cinq années écoulées depuis ce premier lancement avec de nouvelles illustrations. Quels sont vos personnages préférés de Persona 5 ? Partagez votre propre classement dans les commentaires ci-dessous.