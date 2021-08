Common parle de sa relation avec la «reine» Tiffany Haddish

Commun est éperdument amoureux!

Le rappeur a parlé de sa relation avec l’acteur et comédien Tiffany Haddish à la 3e heure de AUJOURD’HUI.

« Elle est juste un être humain merveilleux et a tellement de cœur », a-t-il déclaré. « J’apprends encore plus à être dans une relation, ce que cela implique, comme grandir en moi-même.

« Je respecte juste une reine, et c’est ce qu’elle est », a-t-il ajouté, aux « awws » généraux des co-animateurs de 45secondes.fr.

Common, 49 ans, et Haddish, 41 ans, ont rendu public leur histoire d’amour l’été dernier.

Common et Haddish ont rendu public leur relation l’année dernière. Lester Cohen / Getty Images

« Elle est capable de profiter de la vie », a-t-il déclaré à propos de la star de « Girls Trip ». « La joie qu’elle apporte en tant que comédienne et en tant que personne m’inspire à apporter plus de joie aux gens à travers la musique. »

Le couple s’est rencontré il y a quelques années lors du tournage du drame de 2019 « The Kitchen ». Ils sont ensuite allés à un rendez-vous virtuel dans le cadre d’une initiative avec l’application de rencontres Bumble pour collecter des fonds pour une œuvre caritative au début de la pandémie.

La romance s’est épanouie entre eux et Haddish a confirmé qu’ils étaient un élément en août dernier sur le Steve-O’s Wild Ride! podcast, l’appelant « de loin la meilleure relation » dans laquelle elle ait jamais été.

« J’ai perdu 20 livres depuis que je suis dans cette relation », a-t-elle déclaré. « Je me sens plus confiant en moi, et ce n’est pas lui qui le fait. C’est comme, je suppose (je suis) beaucoup plus heureux, et c’est comme savoir que j’ai quelqu’un qui se soucie de moi qui me soutient vraiment. «

L’année dernière, Haddish s’est confiée à Common sur son podcast, « Mind Power Mixtape », à propos de son rêve d’adopter ou d’accueillir des enfants plus âgés.

« Je veux juste leur apporter des compétences de survie, partager tout ce que je sais avec eux », a-t-elle déclaré, après que Common ait abordé le sujet. « Je veux vraiment soit accueillir des enfants, soit les adopter et les amener à, genre, 7 ans. »

