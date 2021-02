Activez la fonction d’identification en ligne – voici comment cela fonctionne avec les cartes d’identité

Loi eID intelligente

Le gouvernement fédéral a récemment adopté la soi-disant Smart eID Act. Bientôt, le smartphone et le code PIN de la carte d’identité suffiront pour l’identification numérique. À partir de l’automne 2021, les citoyens devraient pouvoir enregistrer leur identifiant en ligne directement sur leur téléphone mobile et s’identifier numériquement et en toute sécurité sans identifiant en quelques secondes. Au total, le processus ne devrait prendre que la moitié de la durée de la preuve précédente avec la carte d’identité.