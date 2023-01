Knossi tire contre l’industrie de la télévision et fait l’éloge de 7 contre Wild : « La meilleure émission au monde »

Après le tournage de 7 contre Sauvage Saison 2 a été remis à chaque candidat entretien individuel guidé. Là, ils ont passé en revue leur séjour sur l’île et ont donné un aperçu de leurs sentiments à l’égard du format. Knossi critique la industrie de la télévision et louanges 7 contre sauvage dégager.

Knossi passe en revue 7 contre Wild

Pour Knossi, ce fut la période la plus intense de sa vie. Sept jours lui seul a tenu sa place sur Isla San José. Dans l’interview, il parle de son Expérience de mort imminente lors d’un débarquement en hélicoptère et parle des préparatifs avec son Coach Survie Mattin.

De plus, il trouve clairement les mots pour tous ceux qui partagent sa participation et celle de Starletnova rencontré des préjugés sont. Il espère avoir pu montrer aux gens une autre facette de lui-même.

« Ce n’était pas un show de Knossi. C’était vraiment Jens Heinz Richard Knossalla. J’étais qui je suis, je ne m’en moquais pas. »

Knossi : « Plus de spectacles qui soient vraiment réels »

A la fin de la conversation, le streamer aimerait se débarrasser de quelque chose. Dans son discours, il évoque divers formats de télévision. Il devient régulièrement campement dans la jungle ou alors Célébrité grand frère invité et il décline régulièrement. Pour elle, c’était un grand honneur être autorisé à participer à 7 contre Wild.

« Je n’ai rien fait de tout cela parce que cette émission, à mon avis, aucune émission de télévision ne peut l’égaler, est la meilleure émission au monde. Et c’est pourquoi cela signifie tant pour moi d’avoir été là. Il n’y a plus de spectacle qui soit vraiment réel sauf celui-ci. […] Vous pouvez toujours faire confiance à ce spectacle.

Surtout à la télévision, les émissions ont tendance à être jusqu’à un certain point, sinon jusqu’au bout, prévu. devenir comme ça événements imprévus empêchés, car ceux-ci peuvent, dans certaines circonstances, affecter la production mettre en danger pouvait.

De même, le mot clair a également Fritz Meineke sur le sujet. Dans son Réaction dans les coulisses il dit que dans les formats télévisés, même des interviews apparemment spontanées sont préparées et planifiées dans les moindres détails. Il fait référence à une scène où Sabrina est interviewée et filmée et Dave est dans le cadre avec sa caméra devant son visage.

« A la télé, les gens deviendraient fous si tout à coup un gars sur le côté avec une caméra apparaissait au milieu de l’image. »

le sincérité et authenticité de « 7 vs. Wild » a souvent été mis en avant et considéré dans le passé bien suprême vu par les organisateurs.