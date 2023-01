Instagram claque la porte sur l’un de ses projets les plus ambitieux et concentre son tir sur la concurrence avec TikTok

in

Meta a annoncé aujourd’hui son nouveau Plans de restructuration d’Instagram, avec des nouvelles importantes qui arriveront à partir de février de cette année. Avec les modifications qui seront apportées, il est prévu ramener l’attention sur la création de contenusupprimant complètement l’un des ajouts récents de la barre de navigation de l’application.

R) Oui, l’onglet « Achats » situé à droite du symbole « + » dans la barre des tâches inférieure d’Instagram, disparaîtra céder la place à la section de Moulinets. Et ce qui est encore mieux : le bouton pour publier un nouveau contenu reviendra dans la partie centrale. D’où il n’aurait jamais dû être retiré.

Instagram changera complètement à partir de février

Une bonne partie de la base d’utilisateurs d’Instagram n’était pas entièrement satisfaite de les modifications effectuées sur la navigation du réseau social ces dernières années, dont le suppression du bouton destiné à publier un nouveau contenu dans le but de placer un accès direct à la section produits et achats dans la barre inférieure.

Ce changement a eu lieu en 2020, lorsque l’onglet achats a remplacé l’onglet « Activité ». Plus tard, d’autres modifications furent apportées, comme la réorganisation de la navigation, qui modifié la position du bouton pour publier du contenuallant d’être dans la partie centrale de la barre inférieure, à être situé dans une position peu accessible, dans le Coin supérieur droit.

Comme prévu, l’accueil n’a pas été entièrement positif : de nombreux utilisateurs ont critiqué le fait que Instagram semble changer ses priorités et ils ont choisi d’aller à TIC Tac. C’est peut-être la principale raison pour laquelle l’entreprise a décidé faire un virage à 180 degrés et supprimer complètement l’accès à la section d’achat, ou apporter d’autres modifications telles que donner aux utilisateurs la possibilité de réactiver la nourrir chronologique pour « échapper » à l’ordre prédéfini par les algorithmes de la plateforme.

Ainsi, à partir de février prochain, l’interface d’Instagram va changeret bien qu’il soit toujours possible d’accéder à une section où vous pourrez découvrir et acheter des produits, la couverture de l’application remettra le contenu devant le regard de l’utilisateur.

