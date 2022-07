Dean Devlin célèbre le 100e épisode de levier

« Des gens comme ça… des entreprises comme ça, ils ont tout l’argent, ils ont tout le pouvoir, et ils l’utilisent pour faire partir des gens comme vous. En ce moment, vous souffrez sous un poids énorme. Nous fournissons… un effet de levier. –Nathan Ford. (De Leverage saison 1, épisode 1: The Nigerian Job)

Il est rare qu’une émission atteigne 100 épisodes de nos jours. De nombreux spectacles n’en font qu’une saison ou deux. Et donc, quand une émission atteint une centaine d’épisodes, c’est quelque chose qui mérite d’être célébré.

Pour Dean Devlinle spectacle Effet de levier a maintenant atteint le cap du siècle pour les épisodes, bien que combinés entre Effet de levier et Effet de levier : Remboursement, et il fait la fête. Dans un tweet récent, le réalisateur et producteur a célébré l’achèvement du tournage de cet épisode. Dans le tweet, Devlin a partagé une photo d’une gamme de cupcakes décorés pour célébrer le jalon.

Beth Riesgraf, qui joue le voleur, Parker, a également tweeté à propos du 100e épisode, exprimant son enthousiasme d’avoir joué Parker pendant 100 épisodes et espérant la jouer pendant 100 autres.

Effet de levier et Effet de levier : Remboursement suivez une équipe de voleurs qui volent les riches et les puissants pour aider les « petites personnes » dont la vie est blessée par les riches et les puissants. Les grandes entreprises et les multimillionnaires qui s’attaquent aux faibles sont ciblés afin que leurs ressources puissent aller à ceux qu’ils ont le plus blessés.

Effet de levier : Remboursement reprend près d’une décennie après la finale de la série de Effet de levier rassemblant la plupart de l’équipage d’origine. En raison des problèmes juridiques réels de Timothy Hutton, son personnage, Nathan Ford, a été exclu de la nouvelle émission. Aldis Hodge, qui incarne le hacker d’élite Alec Hardison, est actuellement engagé dans d’autres projets majeurs, notamment Ville sur une colline et jouer à Hawkman dans DCEU Adam noira limité Hardison à seulement trois épisodes dans la première saison de Effet de levier : Remboursementmais il devrait également être dans plusieurs épisodes de la deuxième saison.

Comment l’effet de levier est-il arrivé à 100 épisodes ?

La plupart des séries ont un parcours assez simple vers 100 épisodes. Une émission atteint généralement 100 épisodes en 5 ou 6 saisons de production continue, plus longtemps pour les séries diffusées sur les services de streaming. Effet de leviercependant, a pris un moyen beaucoup plus détourné pour y arriver.

À partir de TNT Network en 2008, Effet de levier couru pendant cinq saisons. Ces cinq saisons n’avaient pas de nombre régulier d’épisodes entre les saisons. Par le temps Effet de levier a cessé d’émettre après la diffusion du dernier épisode de la saison 5 le jour de Noël 2012, l’émission avait amassé 77 épisodes au total, un total respectable, mais pas près de 100.

Lorsque Effet de levier : Remboursement a été annoncé pour une première en 2021, il a continué l’histoire commencée à l’origine en Effet de levier. Avec les deux séries racontant une histoire complète, il est clair que Devlin envisage Effet de levier : Remboursement faire partie de la Effet de levier nombre d’épisodes. Saison 1 de Effet de levier : Remboursement est arrivé à 16 épisodes. La popularité de la première saison de l’émission a incité un renouvellement rapide.

Ce qui a amené l’épisode 100 dans le cadre de la saison 2 avec toutes les célébrations assorties.

Effet de levier : Remboursement La saison 1 est diffusée gratuitement sur Amazon FreeVee. La saison 2 est actuellement en tournage avec une date de sortie qui devrait être annoncée une fois le tournage de la saison terminé.