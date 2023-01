Samsung « divulgue accidentellement » la date de lancement de la série Galaxy S23 avant l’annonce officielle

09 janvier 2023 17:58:28 IST

Samsung lancera bientôt sa prochaine série Galaxy S23. Bien que quelques fuites aient déjà commencé à affluer, révélant le type de matériel que nous pouvons nous attendre à voir dans le prochain produit phare de Samsung, la date de lancement réelle fait l’objet de spéculations depuis un certain temps déjà. Cependant, il semble que Samsung ait accidentellement divulgué la date de lancement mondial officiel de la série Galaxy S23. Samsung Colombie a publié la page Unpacked un peu tôt confirmant la date de lancement du Galaxy S23.

Le Galaxy S23 devait faire ses débuts fin février, cependant, le site officiel de Samsung Colombie indique que l’événement aura lieu le 1er février.

Bien que le teaser ne révèle pas grand-chose, il présente le nouveau design de l’appareil photo et des images de feuilles et de lilas dans le coin qui font allusion aux noms des teintes précédemment publiées.

Au cours des dernières semaines, des rendus de la série Galaxy S23 ont fait leur apparition en ligne, et les trois modèles ont un objectif dans la conception S22 Ultra.

La semaine dernière, des rendus officiels du Galaxy S23 et du Galaxy S23 Ultra ont fui, laissant très peu de place à l’imagination. Les rendus divulgués ont également révélé les couleurs dans lesquelles nous pouvons nous attendre à voir l’appareil – Cotton Flower, Misty Lilac, Botanic Green et Phantom Black.

En ce qui concerne les spécifications, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas, mais il y a eu des rumeurs selon lesquelles Samsung utilise la dernière version du capteur ISOCELL HP3 de l’appareil photo 200MP dans le Galaxy S23 Ultra.

L’appareil photo principal de 50 mégapixels des Galaxy S23 et Galaxy S23 Plus arborerait un objectif amélioré. Les trois variantes seront alimentées par le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, et pourraient être la fin des appareils Galaxy S basés sur Exynos en Europe et dans certains pays asiatiques.

