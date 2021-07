Kill Bill 3 : Maya Hawke est le parfait lead pour le film

Maya Hawke Elle a 23 ans, a travaillé comme mannequin et est au sommet de sa popularité grâce à sa participation à Des choses étranges, où il joue Robin des bois, un personnage qui a établi une bonne connexion avec le public de Netflix et il aura une plus grande prépondérance dans le quatrième volet de la série. Il a une ressemblance indéniable avec sa mère et a déjà collaboré avec Tarantino sur Il était une fois à Hollywood.

Le directeur est enthousiasmé par la perspective de retourner dans l’univers de Kill Bill et donner vie à une histoire avec sa muse, Uma Thurman, Oui Maya. « Juste revivre les personnages 20 ans plus tard, rien de plus que d’imaginer La fiancée revenir à l’action après un temps de paix, et compter sur sa fille BB c’est une motivation supplémentaire. L’idée d’avoir Uma et sa fille Maya est très excitante« , a exprimé le cinéaste.

Maya Hawke est parfaite pour Kill Bill 3







Le réalisateur a souligné les différentes alternatives qu’il envisage pour réaliser un troisième volet de la série : « Elle chauffeur (Daryl Hannah) est toujours là, Sophie Fatale (Julie Dreyfus) a perdu ses bras mais elle est toujours là. Ils ont tous reçu l’argent de Bill. Aller aller (Chiaki Kuriyama) a une sœur jumelle qui pourrait apparaître. »

La possibilité d’avoir Maya Hawke Le cinéaste s’est enthousiasmé pour ce projet, qui a affirmé, sans aucun doute, que diriger la jeune femme serait un rêve. Ce n’est pas la première fois que Maya travaille avec l’un de ses parents. Elle a récemment été la fille d’Ethan dans la mini-série Woodpecker.

Tarantino a déclaré le troisième versement de Kill Bill est le seul projet qui peut vous sortir de la retraite : « Seul Tuer Bill 3 cela me ferait retarder la retraite ; C’est la seule épopée que je puisse imaginer, où je devrais surmonter tout ce que j’ai fait jusqu’à présent. » Et le nom de Maya Hawke il est parfait pour ces plans.