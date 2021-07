Real Farm : Édition Premium Beats Farming Simulator 22 sur PS5

Logitech G Saitek Ensemble pour Engins Agricoles, Volant à 900 Degrés, +38 Boutons Assignables, Contrôleur Analogique Double, Stick de Contrôle, USB , PC/Mac - Noir

Récoltez les Fruits de votre Exploitation Agricole : l'ensemble pour engins agricoles comprend un volant pour véhicule lourd, des pédales d'accélération et de frein, un panneau de contrôle latéral Passez aux Choses Sérieuses : le volant à ressort du Logitech G Saitek Farm Simulator effectue des rotations à 900 degrés et permet de conduire toute machine agricole lourde Commande du Chargeur pour tous les Axes : un panneau de contrôle latéral avec stick de chargeur et boutons programmables qui facilite l'utilisation Retroussez vos Manches : le simulateur de ferme est équipé de sticks analogiques doubles intégrés avec boutons poussoirs pour une meilleure expérience de simulation Compatibilité : Logitech G Saitek Farm Sim Controller est compatible avec Windows 10, 8.1 et 7 et MAC OS X 10.10 et nécessite un port USB 2.0 Compatibilité : compatible avec tous les logiciels principaux de simulation agricole comme Farming Simulator ainsi que certains jeux tels que Euro Truck, Train Simulator et Elite Dangerous