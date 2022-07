L’acier et l’argent, les épées en jeu de Geralt, ont été habilement recréés par un fan de The Witcher 3: Wild Hunt

Un patch de nouvelle génération pour Le sorceleur 3: Wild Hunt est actuellement prévu pour une sortie au quatrième trimestre 2022. Projet de CD Red a révélé qu’un nouveau jeu Witcher est en cours de production.

Cependant, des problèmes internes à l’entreprise ont causé la PS5 et Xbox Les éditions de la série seront reportées plusieurs fois, obligeant les joueurs à agir de manière indépendante afin de passer le temps jusqu’à la suite.

La popularité du jeu de rôle est montée en flèche lorsque CD Projekt Red a sorti The Witcher 3: Wild Hunt en 2015. Les premiers épisodes de la série de jeux fantastiques avaient connu une popularité, mais son dernier épisode a envoyé les exploits de Geralt de Riv dans la stratosphère.

En plus de partager leur passion pour la série The Witcher sur Reddit, Hands0m3 Jack24 a également reproduit deux des épées incontournables de Geralt, l’acier et l’argent.

Les épées sont en bois et ont été conçues pour donner l’impression qu’elles étaient en métal. Ils ont également des poignées stylisées qui ont été minutieusement construites et des runes ornées qui descendent la lame.

Les épées, qui mesurent environ 115 cm de bout en bout en raison des matériaux employés, ne sont malheureusement pas destinées à être utilisées au combat.

Ils occuperont plutôt une place de choix sur le mur de Hands0m3 Jack24. Naturellement, l’artiste a reçu sa juste part de compliments pour les répliques étonnantes. De nombreuses personnes ont loué le savoir-faire expert utilisé pour recréer à la fois l’acier et l’argent.

D’autres joueurs utilisent différentes méthodes pour obtenir leur dose de Witcher ailleurs. Un utilisateur est allé plus loin en introduisant Geralt dans Elden Ring pour affronter les adversaires les plus coriaces.

Le créateur du personnage Elden Ring a produit un bon nombre d’icônes emblématiques de propriétés populaires comme Star Wars et Marvel.

Les utilisateurs trouvent toujours des moyens créatifs d’honorer The Witcher, tandis que CD Projekt travaille toujours pour se remettre de la terrible sortie de Cyberpunk 2077.