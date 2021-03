« Demon Slayer: Mugen Train » remporte un prix majeur au Japon

Tueur de démons Il mène une belle vie en ce moment, et il a juste plus à espérer. Avec une deuxième saison en route, la série devient plus populaire que jamais et son premier film a remporté un prix du meilleur cinéma.

En fait, la bande de Ufotable frappe les fans aux États-Unis le mois prochain, et le Japon a décerné au projet un grand honneur lors de ses propres Oscars.

Récemment, le 44e cérémonie des Oscars du Japon a eu lieu à Tokyo, et l’événement a mis du temps à rassembler le meilleur des films en 2020. C’est là que « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train » a atteint le sommet d’une manière remarquable. L’organisation a décerné au film le prix de l’animation de l’année, et il est facile de comprendre pourquoi.

Ce prix majeur marque une première pour Shonen Jump, car ce film est le premier adapté du magazine pour remporter l’animation de l’année.

Demon Slayer est le premier film de la franchise à remporter ce prix. Plusieurs autres films de la franchise ont remporté la deuxième place pour l’excellente animation de l’année en 2020.