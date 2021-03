La Justice League 2 à la ferraille allait montrer le Joker de Jared Leto tuant Robin

Zack Snyder’s Ligue de justice récemment publié et les téléspectateurs sont occupés à le comparer à la coupe de Joss Whedon fortement éditée de 2017 qui a été examinée par les critiques. Il y a de nombreuses choses que la version de Snyder fait mieux, que ce soit en termes d’effets visuels, d’arc de personnage ou de flux général de l’histoire. Une autre chose qui est évidente est que Snyder avait de nombreux plans déjà établis pour la direction qu’il voulait que le DCEU prenne. Par exemple, montrer le Joker de Jared Leto en train de tuer l’acolyte de Batman, Robin, de sang-froid dans Ligue de justice 2.

En 2017, David Ayer a confirmé que Joker avait effectivement tué Robin avant les événements de son Suicide Squad enveloppé. Mais nous n’avons jamais pu voir le moment déchirant dans les films ultérieurs de DC. Eh bien, selon les plans DCEU maintenant abandonnés de Zack Snyder, il allait montrer la scène dans la suite de son premier Ligue de justice film.

«Donc, fondamentalement, dans le film du futur alternatif, nous aurions été dans ce monde post-Superman, Anti-Life Equation, où l’équipe savait que la seule façon de réparer le monde était de relancer Flash et d’avertir Bruce de sauver Lois. Et donc dans ce monde, le film allait essentiellement parler d’un groupe hétéroclite de membres de la Ligue de la justice effectuant une mission folle de voler une Mother Box dans cette cathédrale à moitié détruite de Gotham et de la ramener à la Batcave afin de l’utiliser. il permet au tapis roulant cosmique de faire remonter Flash dans le temps. «

Zack Snyder a en outre partagé ceci à propos du suivi annulé.

« Et la nuit avant la grande mission, ils auraient ce dernier souper en quelque sorte de calcul, où ils raconteraient tous leurs histoires. L’une de ces histoires était Joker racontant l’histoire de la mort de Robin. »

Snyder taquine cette histoire de Ligue de justice 2 dans sa version de Ligue de justice, où nous voyons Bruce Wayne avoir une vision Knightmare où la Terre a été prise en charge par Darkseid et ses forces via l’équation anti-vie, une formule mathématique puissante qui donne à l’utilisateur un contrôle absolu sur la volonté d’autrui. Il a pris le contrôle de Kal-el en tuant Lois Lane, après quoi il était tellement perdu dans son chagrin qu’il a succombé aux effets de l’équation anti-vie. Ainsi, il se transforme en un Superman diabolique qui traque ses anciens amis sur les ordres de Darkseid.

Snyder avait également d’autres projets pour le DCEU, comme un film solo de Batman mettant en vedette le croisé à capuchon de Ben Affleck et Joe Manganiello dans le rôle du méchant Deathstroke. Récemment, il a également partagé que le troisième film de son Ligue de justice la trilogie aurait montré la mort de Batman. Le fils de Superman et Lois, qui serait né sans aucun pouvoir, serait devenu le nouveau protecteur de Gotham City.

« Ça allait être le fils de Lois et Superman », a expliqué le cinéaste. « Il n’a aucun pouvoir, et ensuite il allait devenir le nouveau Batman. »

« Vingt ans plus tard, à l’anniversaire de [Batman’s] mort, ils emmènent le jeune Bruce Kent à la Batcave et ils disent: « Ton oncle Bruce aurait été fier si tu avais fait ça » « , a-t-il ajouté. La nouvelle nous parvient via ComicBook.com.

Sujets: Justice League 2, Justice League, Joker