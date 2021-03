Katherine Heigl révèle qu’elle traverse une «  crise de santé  »

Katherine Heigl et son mari, le chanteur Josh Kelley, ont quitté leur domicile dans l’Utah et se sont rendus à Los Angeles pour la première fois pendant la pandémie pour remédier à l’état de santé actuel de l’acteur.

La star de «Firefly Lane» a partagé une vidéo sur Instagram vendredi de son mari chantant alors qu’il préparait son café du matin, prenant la légende pour partager quelques informations de base.

Katherine Heigl à la présentation initiale NBCUniversal 2018 au Rockefeller Center le 14 mai 2018 à New York. Taylor Hill / FilmMagic

«Le premier voyage depuis le début de la pandémie est de retour à Los Angeles pour faire face à une hernie discale dans mon cou», a révélé Heigl. «Merci à Dieu pour @joshbkelley non seulement d’être venu avec moi pour me tenir la main, mais aussi pour m’avoir fourni un soulagement comique très nécessaire! Je veux dire … seul Josh peut ou voudrait s’harmoniser avec la cafetière!

Peu de temps après, elle a partagé une vidéo de son mari dans une salle d’examen, faisant semblant d’analyser des images radiographiques.

«Eh bien madame, j’ai de mauvaises nouvelles», a commencé Kelley dans le court clip. Mais il a rapidement changé sa mélodie et a ajouté: « Votre cerveau est absolument magnifique! » On peut entendre Heigl éclater de rire hors caméra.

«Un autre joyau @joshbkelley», a-t-elle écrit dans la légende. «C’est définitivement le gars que vous voulez à vos côtés pendant une crise de santé. Bien que … je ne pense pas que je l’amènerais au OB avec moi. Ces blagues seraient tout simplement trop loin.

Le couple vit dans un ranch dans l’Utah avec leurs trois enfants, Naleigh, 12 ans, Adalaide, 8 ans, et Joshua, 4 ans.

Plus tôt ce mois-ci, la star de «27 Dresses» est apparue sur la couverture du magazine Parents aux côtés de sa famille et dans une interview d’accompagnement, elle s’est ouverte sur sa naïveté en matière d’adoption et comment elle en discutait avec ses enfants.

Naleigh a été adoptée en 2009 en Corée du Sud par le couple alors qu’elle avait 9 mois. Adalaide a été adoptée aux États-Unis et a rejoint la famille en 2012.

«Je croyais simplement que l’amour est l’amour – peu importe à quoi nous ressemblons», a déclaré Heigl, qui a grandi avec une sœur adoptive, à Parents. «Mais quand j’ai demandé à ma sœur, Meg, si elle avait été traitée d’une manière lorsqu’elle était en public avec nos parents et d’une manière différente lorsqu’elle était seule sans eux, elle a dit: ‘Oh oui, tout le temps ! ‘ Cela m’a fait réaliser que j’avais été si naïf.

Heigl a également révélé que Naleigh et Adalaide s’étaient récemment renseignés sur leurs histoires de naissance.

«Nous leur avons dit: ‘Ceci est votre histoire. Nous n’avons aucune information sur vos pères biologiques, mais nous en avons un peu sur vos mères biologiques », a expliqué Heigl. «’Si vous voulez en parler davantage, vous pouvez avoir autant ou aussi peu d’informations que vous le souhaitez. Dites-nous ce que vous êtes à l’aise de savoir. »»