Les exigences de Christopher Nolan pour son nouveau film révélées

Christopher Nolan, éminent cinéaste britannique connu pour son travail sur des films étonnants tels que la trilogie « The Dark Knight », « Inception » ou « Interstelar », après un peu plus de 20 ans de collaboration étroite avec Warner Bros. Pictures dans la plupart de sa filmographie, a trouvé un nouveau studio avec lequel il envisage de développer un nouveau drame de guerre.

La séparation entre Nolan et Warner a été causée par les forts désaccords que le cinéaste a présentés avec la stratégie des « premières hybrides » via la plateforme HBO Max, qui ont intensifié les tensions avec le studio après l’accueil pas si favorable au box-office de « Tenet « , son film le plus cher et le plus ambitieux à ce jour.

Un nouveau rapport de The Hollywood Reporter a noté que Nolan a demandé aux dirigeants d’Universal un contrôle créatif total sur son nouveau film, en plus de 20% du total du box-office mondial. De plus, il doit y avoir une période de trois semaines avant et après la sortie de votre film pendant laquelle le studio ne pourra présenter aucune autre de ses productions.

Christopher Nolan espère également avoir une centaine de jours de projection en salles. Il est rapporté qu’Universal, parmi tous les candidats pour accueillir le nouveau projet du cinéaste, serait le seul à vouloir répondre à ces demandes, car Apple Studios et Paramount étaient également intéressés à collaborer avec le cinéaste.

Les premiers rapports indiquent que Nolan travaillera à nouveau aux côtés de l’acteur Cillian Murphy, qui serait le protagoniste de ce nouveau drame de guerre se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, l’action ne se déroulera pas sur le champ de bataille, car Nolan racontera une histoire sur J. Robert Oppenheimer et son travail dans le développement de la bombe atomique.

Malgré le haut niveau de communication entre le cinéaste et les cadres supérieurs de Warner Bros, Nolan a souligné fin 2020 que la manière dont les premières simultanées avec HBO Max étaient gérées était « très désordonnée », déclarant même qu’il s’agissait du « pire streaming ». service qui pourrait exister ».