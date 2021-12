OJ Simpson est désormais un «homme complètement libre» après la fin anticipée de la libération conditionnelle

Cependant, il a obtenu des crédits de bonne conduite et a été libéré de ses conditions plus tôt ce mois-ci.

Ils ont tous deux été retrouvés morts au domicile de Nicole à Los Angeles et Simpson a été arrêté et accusé de leurs meurtres.

Bien qu’il ait été déclaré non coupable, dans un procès civil en 1997, Simpson a été reconnu responsable des « morts injustifiées » de Goldman et Brown et condamné à payer à la famille de Goldman 33,5 millions de dollars (26 millions de livres sterling) de dommages et intérêts.