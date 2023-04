Ke Huy Quan aborde un camée possible dans Indiana Jones 5

Le cinquième film à venir dans le Indiana Jones séries de films, Indiana Jones et le cadran du destin, servira d’aventure finale à l’explorateur titulaire de Harrison Ford. Pour aider à mettre fin à cette ère, au moins un autre visage familier du passé d’Indy sera présent, car il a été confirmé que John Rhys-Davies reviendra en tant que Sallah dans le film. Cela amène les fans de franchise de longue date à se demander quels autres favoris pourraient potentiellement apparaître, et compte tenu des récentes distinctions remportées par Ke Huy Quanil y a eu des rumeurs d’une apparition spéciale de l’acteur en tant que Short Round.





N’espérez pas trop, prévient Quan. Parlant des rumeurs dans une nouvelle interview avec Divertissement ce soir, Quan dit carrément qu’il n’est pas impliqué dans le film, donc les fans ne devraient pas s’attendre à voir Short Round. Cela dit, Quan a pu retrouver Ford l’année dernière lors de l’événement D23 de Disney, le voyant pour la première fois après 38 ans. Ford serait plus tard celui qui accorderait le Tout partout tout à la fois équipe, y compris Quan, le prix du meilleur film aux Oscars plus tôt cette année; Quan remporterait également le prix du meilleur acteur dans un second rôle ce soir-là. Bien que Quan dise qu’il ne reviendra pas en tant que Short Round, il est toujours très heureux de revoir son vieil ami après tout ce temps.

« Je veux dire [yes]mais non », a déclaré Quan à propos d’une éventuelle Indiana Jones 5 camée. « Voilà le truc. Je ne veux pas décevoir les fans. J’en ai tout le temps plaisanté, mais retrouver Harrison après 38 ans, c’était très spécial. »

Il a ajouté : « De toutes les années, le voir présenter le prix du meilleur film, aux Oscars de cette année, c’était quelque chose. Ce sera toujours l’une des nuits les plus mémorables de ma vie. Et j’ai hâte de voir lui remettre le fedora et faire claquer ce fouet une fois de plus. Je serai le premier à le regarder.





Ke Huy Quan pourrait encore potentiellement revenir en tant que tour court

il est trop tard pour Indiana Jones 5, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a aucune chance de revoir Short Round. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles la franchise s’étendrait sur Disney +, et étant donné que Ford dit qu’il en a fini avec le rôle, un autre spin-off de film ou de série télévisée devrait se concentrer sur de nouveaux personnages. Compte tenu de la popularité de Quan et de son intérêt apparent à revisiter le rôle de Short Round si c’est ce que veulent les fans et Disney, il est possible que le personnage finisse par obtenir son propre projet.

« J’adore le personnage de Short Round », a déclaré Quan plus tôt cette année sur le podcast Happy Sad Confused. » Il est drôle et courageux et sauve le cul d’Indy. Si Disney ou Lucasfilm viennent un jour me dire : « Nous voulons faire un court métrage Autour du spin-off », j’y suis mec ! J’aime tellement ce personnage et ce serait juste incroyable de le revoir tant d’années plus tard. »

Indiana Jones et le cadran du destin sortira en salles le 30 juin 2023.