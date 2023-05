NETFLIX : l’incontournable COMÉDIE ROMANTIQUE la PLUS VUE au monde

NETFLIX

Un film de Bollywood vole les yeux des utilisateurs de Netflix. Pourquoi fait-il fureur partout dans le monde aujourd’hui ?

© IMDbLa comédie romantique bollywoodienne qui fait fureur sur Netflix.

Quand la comédie et romance réunis, ils peuvent aboutir à un film divertissant, drôle et captivant. le catalogue de Netflix Il est expert dans ces caractéristiques et, semaine après semaine, il intègre de nouvelles productions de ce style à son offre. L’un d’eux est arrivé cette année et s’est déjà imposé comme le plus regardé au monde.

Il s’agit de il me ment, il me trompe, une fiction non originale récemment lancée sur la plateforme de streaming. D’après le site spécialisé Patrouille Flixest le film le plus reproduit dans ce genre à l’heure actuelle et la deuxième production la plus regardée au monde, dépassé par Alias. Il a ainsi laissé derrière lui des longs métrages de l’envergure de La faim, guide touristique de l’amour et A Aquet Place Partie IIentre autres.

Sous la direction de Luv Ranjan et avec le script de Rahul Modyest une bande bollywood, donc c’est en hindi. Sa durée est 2 heures et 39 minutes et, bien que cela puisse être vaste, la vérité est que les utilisateurs du monde entier le classent comme une production romantique, émotionnelle et inoubliable.

+ De quoi parle « Il me ment, il me trompe » ?

Votre Makkaar principal Jhoothicomme il est intitulé à l’origine, a pour protagoniste Mickey, un homme qui cherche à gagner de l’argent supplémentaire et qui a un travail bien particulier : aider les couples à se séparer. Cependant, sa routine se complique lorsqu’il tombe éperdument amoureux de métallique, une femme prospère et très indépendante. Deux opposés qui voient l’amour comme une bataille d’esprit.

+ Le casting de « Il me ment, il me trompe »

Dans les premiers rôles de il me ment, il me tromperessortir ranbir kapoor comme Mickey, tandis que shraddha kapoor Elle est responsable de se faire passer pour Tinni. Le casting de cette comédie romantique à succès de Netflix est complété par les performances de Kartik Aaryan, Nushrratt Bharuccha, Dimple Kapadia, Hasleen Kaur, Monica Chaudhary et Anubhav Singh Bassientre autres.

