Kathy Najimy appelle sa sœur Act 3 à retourner un gagnant-gagnant, dit que Whoopi travaille toujours dessus

L’une des franchises les plus étranges d’Hollywood est le Sister Act série, mettant en vedette Whoopi Goldberg dans le rôle de Deloris Wilson, une chanteuse de salon devenue religieuse qui aide un couvent à devenir populaire grâce à des interprétations exaltantes d’hymnes classiques. L’année dernière, il a été confirmé qu’un troisième film de la franchise était en développement pour Disney + avec Goldberg sur le point de revenir dans la star et Tyler Perry en tant que producteur. Kathy Najimy, qui figurait dans les deux Sister Act films comme la soeur Mary Patrick, toujours joyeuse, a récemment confirmé que Sister Act 3 en était encore à ses débuts.

Alors que le premier Sister Act était un énorme succès surprise, la suite n’a pas été aussi bien accueillie. La franchise a trouvé une seconde vie sur scène grâce à une adaptation de Broadway. Pour Kathy Najimy, l’un des souvenirs les plus vifs de la série a été quand elle a dû chanter de Dee Dee Sharp Sauce (sur ma purée de pommes de terre).

« C’était Emile Ardolino qui l’a réalisé, qui n’est plus avec nous, était si amusant et gentil et génial. Et il disait littéralement oui à tout ce que je voulais faire. Il était si facile, il serait comme ‘ ouais, fais ça. Alors nous avons juste [sic] beaucoup de cela. Et c’est aussi Whoopi [Goldberg], vous savez, donc, et vous savez, que je connais Whoopi depuis je pense depuis 40 ans. Ouais, 40, 41 ans. Alors, il nous a laissé faire tout ce qui était pour, pour nous Disneyland, tu vois ce que je veux dire? Être capable de faire tout ce que nous voulons. Alors maintenant, il y était vraiment ouvert. Il disait, est-ce que ça fait plus de ça? Jamais dit non, jamais édité. C’était vraiment amusant, cette scène de bar, car elle a été tournée à Los Angeles et c’était juste à côté d’un très bon endroit de yaourt glacé. Et nous devons danser et chanter. «