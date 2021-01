Les traductions automatiques des messages de TikTok terrorisent les utilisateurs

Halloween est révolue depuis longtemps, mais sur la plateforme de partage TIC Tac certains utilisateurs ont récemment commencé à signaler la présence d’une fonctionnalité assez sinistre et vraisemblablement non prévue par les développeurs: un possible bug dans le système de traduction automatique messages intégrés dans l’application, qui, lorsqu’ils sont confrontés à des chaînes de texte clairement dénuées de sens, renvoient des messages avec un contenu dérangeant qui fait l’éloge cauchemars et souffrance.

La découverte a été faite par le tiktoker @whoaanellyy qui l’a rapporté dans une vidéo qui est immédiatement devenue virale. En écrivant n’importe quelle chaîne de texte dans les commentaires avec une répétition aléatoire de la syllabe «ri», le traducteur automatique TikTok révèle des messages qui sont loin d’avoir du sens mais qui avec un peu d’imagination avoir des références sensées. Le problème – a déclaré le tiktoker – est que la portée sémantique de ces traductions est souvent inquiétante.

Les commentaires sur la vidéo du tiktoker se sont multipliés pour tester l’erreur, jusqu’à ce que le clip devienne une véritable collection de phrases dérangeantes, qui se présentent sous la forme de variantes de la chaîne « ririririri » et peuvent être visualisées en maintenant avec votre doigt sur le texte et en utilisant la fonction Traduire le commentaire. Le phénomène, cependant, loin d’avoir des origines paranormales, est probablement dû à une combinaison de deux facteurs: d’une part, une bug dans le système de traduction de commentaires basés sur l’intelligence artificielle et d’autre part la volonté de TikTok de traduire n’importe quelle chaîne du contenu textuel, même s’il n’a pas de sens.

Le système est en effet destiné à reconnaître automatiquement la langue des commentaires publiés, et doit donc essayer d’adapter son modèle à de nombreux idiomes dans l’espoir de trouver une correspondance. A cela s’ajoute le fait que les algorithmes de traduction tentent également de reporter une erreurs orthographiques et reconnaître phrases idiomatiques, deux caractéristiques qui surgissent souvent dans les conversations via les réseaux sociaux et qui peuvent facilement miner des algorithmes trop rigides.

Cette flexibilité peut être à la base des traductions folles qui ont fini sous les projecteurs dans la vidéo de @ whoaanellyy; en faisant défiler les commentaires moins appréciés des internautes, les traductions apparaissent décidément moins dérangeantes que celles qui se sont retrouvées en première position. Si tel est le cas, les développeurs de TikTok pourraient corrige bientôt le problème.