« Shingeki no kyojin«Dans son quinzième épisode, il a donné une triste entrée dans le vrai passé de Zeke, ainsi que tout ce qu’il a dû traverser enfant. Dès son plus jeune âge, il a toujours été forcé d’étudier l’origine des Eldiens et comment Marley les avait fait souffrir parce qu’il les considérait comme des descendants de démons.

L’épisode a permis de voir plus clairement ce qu’il a vécu Zeke avant de trahir ses parents et de les remettre à l’armée de Marley. Son objectif, en dépit d’être déviant, a toujours été depuis le début de fournir un avenir différent à Le jour. Le voir un peu plus vous laisse un mauvais goût et un peu de confusion pour l’avoir considéré auparavant comme un traître.

Tandis que Les Jeagerists avoir le contrôle de Hange et une grande partie de l’armée, l’objectif du groupe reste le même: amener autant de militaires que possible, y compris des recrues, à prendre leur parti. Selon eux, il s’agit de faire respecter les droits de eldiens et protéger Île Paradis d’attaques futures.

« Shingeki no kyojin » il continue de donner de quoi parler. Il a de nouveau réussi à nourrir l’incertitude et l’angoisse de savoir ce qui va arriver. Dans son Chapitre 4×15 nous présente une version un peu plus humaine de Zeke et comment il élabora petit à petit le plan de libération de sa race. On vous dit le résumé mais attention, il y en a un alerte spoilers au cas où vous n’auriez pas vu l’épisode.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LE «SHINGEKI NO KYOJIN» 4X15?

Grisha a apparemment commis les mêmes erreurs avec ses enfants et maintenant ils en subissent les conséquences. (Photo: Crunchyroll)

Les deux derniers épisodes sont structurés de manière tellement différente qu’il est difficile de ne pas en avoir lorsque vous les regardez l’un après l’autre. Torture de Zeke de la part de Levi s’intensifie énormément, cependant, l’épisode est dirigé vers le subconscient de Zeke comme il souffre mentalement de ses actions, espérant tomber sur l’absolution tout en étant physiquement dévasté.

Le flashback d’enfance de Zeke et l’un de ses derniers moments restants de sa véritable innocence peut sembler un peu décevant au départ compte tenu de l’action intense qui était présente dans l’épisode précédent. Donné aussi parce que beaucoup s’attendaient à un peu plus d’action et à une plus grande approche des plans entre lui et Eren.

Le but de cet épisode est trouble au début, mais il devient alors clair pourquoi cette partie de l’histoire actuellement racontée est importante. Cet épisode fonctionne peut-être comme une libération de la pression d’une série de chapitres qui sont devenus incroyablement tendus au fur et à mesure de leur progression.

Pendant longtemps depuis qu’il était enfant, Zeke a estimé qu’il n’était pas bon du tout. (Photo: Crunchyroll)

Il a montré un Zeke impuissant un Zeke qu’il ne pouvait pas se défendre ni défendre ses idéaux contre Levi. Puis quand on voit un peu plus son histoire on se rend compte qu’il a souffert dès son plus jeune âge aux mains de son père, il voulait pouvoir se battre pour ses idéaux mais ils n’ont jamais suffi à Grisha Jeager, qui a poussé Zeke se réfugier chez quelqu’un d’autre.

Dans le passé, les flashbacks ont été utilisés pour renseigner le contexte sous différents angles et permettre également au public un répit bien nécessaire. Le saut en arrière cette fois semble être une forme douce d’évasion, mais il a toujours un bord sombre qui amplifie la peur qui prévaut dans le présent.

Mais ce n’est pas en soi un soulagement du danger comme une explication du tournant sanglant qui est sur le point de se produire. Dans le vieil épisode, la rage de Eren vers les « esclaves » du monde, mais cet épisode souligne que ce sont exactement les conditions qui ont conduit à Eren Oui Zeke à ce monde.

Grisha voulait que Zeke soit celui qui sauverait la race eldienne du contrôle de Marley. (Photo: Crunchyroll)

Tout l’état d’esprit de Grisha envers la famille et les enfants est même comparable à celle d’un éleveur de bétail. La plus grande question posée au cours de la seconde moitié de cette saison est de savoir comment exactement Eren Oui Zeke ils se sont réconciliés et cet épisode exprime magnifiquement ce point de la manière la plus tragique possible.

Zeke Oui Eren, d’après ce que nous avons vu dans cet épisode, ce sont deux tentatives de la même idée et sont capables de trouver une invincibilité dangereuse et habilitée dans ses racines sombres. C’est presque comme s’ils considéraient leur besoin croissant d’effusion de sang et de violence justifié parce qu’ils ont toujours été conçus pour être des armes destructrices.

Vous ne vous fâchez pas contre une bombe atomique non explosée. Eren Oui Zeke ce sont juste les deux franges à la fin de très longs reflets qui Grisha a été commandé il y a des années. Élevage Zeke réussit comme un contrepoint précieux à ce qui a été démontré avec l’enfance de Eren, Grisha, Reiner, Gabi Oui Falco.

Tom a réussi à voir Zeke comme son fils et c’est pourquoi il lui a conseillé de remettre ses parents à l’armée Marley (Photo: Crunchyroll)

Alors que nous allons voir ce qu’il a combattu Zeke pour entrer dans l’armée militaire et être utile pour Marley, passer inaperçu, Grisha Vous insistez auprès de votre enfant sur l’idéologie selon laquelle s’il déteste le monde, il est de sa responsabilité de le changer. Ce mantra devient rapidement synonyme du désir de Zeke devenir un guerrier avec de plus grandes racines.

Ce désir qui commence comme une extension de son père, s’épanouit dans un acte hardi d’indépendance. Un jeune Zeke est poussé dans deux directions tout en formant une amitié avec Tom Ksaver, un enquêteur des Titans et ancien porteur de la Bête Titan. L’influence de À M dans Zeke c’est une partie vitale de son développement et ce qui en fera plus tard une figure paternelle pour lui.

Ksaver, dans l’épisode, il se sent comme le genre de personne productive où Grisha cela aurait pu devenir des circonstances plus pures. À M se sert de manière désintéressée comme cobaye pour le savoir, tandis que Grisha met sa propre famille en danger pour information.

Zeke se rend à ses parents pour se protéger, pour protéger son plan et ses grands-parents. (Photo: Crunchyroll)

À M On voit qu’il n’est pas exempt de ses propres péchés et en train de devenir la figure du mentor de Zeke, ne donne pas une idée parallèle de la fascination et de la différence de la vie des Zeke Oui Eren avec quelqu’un comme À M du père. Peut-être pourraient-ils mener une vie normale au lieu des scénarios immensément compliqués dans lesquels leurs existences ont été plongées.

Les frères Jeager sont prêts et déterminés à commettre un génocide contre l’ensemble du groupe de Eldiens. Nous faire ressembler à cela est le moindre de deux maux. Pour eux, ce n’est qu’un jeu prolongé de ce qui se passe depuis des générations. Cet épisode et le passé Ils ne sont pas perdus, dans une saison d’épisodes aussi forts, ce sont deux épisodes qui se démarquent immédiatement et se sentent mémorables, mais pour des raisons complètement différentes.

C’est Tom qui a tout expliqué sur les Titans à Zeke. (Photo: Crunchyroll)

Les deux entrées sont émotionnellement épuisantes et se connectent à tous les niveaux. Ça fait vraiment mal de voir ces personnages s’effondrer après avoir vécu tant de choses ensemble. Une grande partie de la seconde moitié de cette saison a tourné autour du plan secret de Eren Oui Zeke. À ce stade de la série, on ne sait pas vraiment où tout cela se terminera.

La moitié du plan Eren semble réussir, surtout du point de vue de « Les Jaegeristas », mais Zeke semble avoir rencontré un véritable obstacle qui peut ou non ruiner ce Eren a commencé. Que si la position de Eren sur les plans Zeke, cela laisse vraiment la question de savoir si en fait, malgré ce qu’elle lui a dit lors de leur rencontre, c’est ce qu’il veut vraiment.

En fait en lui-même Eren veut mettre fin à la course Eldiana?, à un moment de l’épisode dans lequel il parlait Zeke et il mentionne comment il a récupéré la mémoire de son père en éliminant la famille royale du titan fondateur, il a été vu un mélange de haine et de ressentiment, ainsi que de haine pour l’acte commis.

Eren et Zeke auraient conçu le plan de génocide eldien au sein de Marley elle-même. (Photo: Crunchyroll)

Cela aurait-il pu être l’une des nombreuses raisons qui vous ont fait changer d’avis? Le génocide aura-t-il vraiment lieu? ou je voulais juste avoir Zeke de votre côté pour mener à votre propre plan. Quelle que soit la raison, cet épisode a ouvert des milliers de bords sur lesquels la saison pourrait se terminer.

À la fin de l’épisode, l’histoire revient là où elle se trouve. Levi Oui Zeke, lieu dans lequel, Zeke montre ta souffrance et Levi continue sa torture, à laquelle Zeke décide de faire exploser la bombe qui Levi l’avait fait activer avec son cou, sera-ce la fin de Levi cette fois?

«Shingeki no kyojin» Il s’est toujours dirigé vers une fin sombre et déprimante, mais les boussoles morales de tant de personnages sont devenues magnétisées et décentrées que même les «gagnants» pourraient être trop dégoûtés de ce qu’ils sont devenus pour célébrer.