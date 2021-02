« Vikings », qui est Harbard: quelle est sa véritable identité

Tout au long de sa série frénétique de six saisons pleines d’action, le drame historique « Vikings”Fait plusieurs références à la mythologie nordique, avec des personnages titulaires reflétant le destin de divers dieux nordiques de manière significative. Cependant, la série aurait pu présenter l’une de ces divinités devant tout le monde déguisé en personnage sans grande importance: Harbard.

Tandis que le saisons 1 et 2 avait la référence occasionnelle à des personnages qui adoraient les dieux nordiques, c’était dans le épisode 2 de la saison 3, « Le vagabond», Qui a entendu l’arrivée d’un mystérieux narrateur nommé Harbard à Kattegat, dont les actions suggèrent qu’il est une incarnation de Odin ou une autre divinité nordique.

Divers personnages de « Vikings”Ont été soumis à la recréation de mythes nordiquescar le récit de l’émission est vaguement basé sur la tradition et légendes nordiques et islandais. L’objectif initial des Vikings était le guerrier légendaire Ragnar Lothbrok, dont la carrière a cédé la place à celle de ses enfants et de leurs exploits.

Tandis que le saison 6 a conclu l’émission avec un grand succès, il n’a jamais été vraiment révélé Harbard cela avait quelque chose à voir avec les dieux nordiques. En fait, ce personnage n’est apparu que dans le troisième Oui quatrième saison de la série, les théories de son identité ont donc été éclipsées par les événements de la série. Qui est vraiment Harbard? Ce sont les théories que vous mentionnez Express.

HARBARD FAIT-IL UN DIEU NORDIQUE?

À l’origine, les fans ont émis l’hypothèse que Harbard ce n’était nul autre que Odin déguisé à l’intérieur du corps d’un visiteur curieux. Ce personnage est apparu pour la première fois dans un rêve du Reine Aslaug, avant d’en arriver à Kattegat en personne, donc plus qu’une vision du futur, ça pourrait être ça Dieu se présentant sous sa forme de rêve.

S’il était apparu aux côtés d’autres soldats, au sein d’un groupe, ou s’il avait simplement précisé son sort, les fans n’auraient rien soupçonné. Cependant, devant les spectateurs, Harbard disparu dans la brume quand il est parti dans le saison 3, confirmant son statut surnaturel.

« Vikings«Ce n’est pas seulement une série historique, mais cela donne aussi un peu de liberté dans la présentation représentent la mystique qui entoure toute la mythologie nordique. Un autre personnage important de cette série est Ingrid, qui est une sorcière puissante avec la faveur des dieux.

En échange Harbard, Au lieu de présenter des pouvoirs magiques pour s’entraider, il semble que tout son être est au-dessus des autres. Même ainsi, les mêmes adeptes de la série ont fait valoir que ce ne serait pas Odin qui est derrière la peau de Harbard, si non Loki, la Dieu du mensonge et de la tromperie.

Dans la saison quatre, il a provoqué une indignation massive en couchant avec la plupart des femmes de Kattegat, avant d’affronter Aslaug et disparaître une fois de plus. Basé sur un caractère similaire dans les anciens poèmes nordiques, les visites de Harbard ils sont généralement accompagnés de conflit et mort.

Par exemple, lors de sa première apparition, il a pu soulager la douleur de Ivar le désossé, bien qu’il ait été découvert plus tard que deux enfants s’étaient noyés En retour. Historiens et fans de «VikingsOnt tendance à convenir que Harbard est le déguisement humain de Loki pour sa capacité à tromper.

Un ventilateur utilisé Reddit pour explorer la théorie après en avoir appris davantage sur la religion viking dans le récent livre de Neil Gaiman, mythologie nordique. 1ceCrabe a fourni trois preuves convaincantes et a commencé: « Loki a inventé le filet de pêche selon la mythologie nordique. Les deux enfants qui se sont noyés ont été piégés dans un filet de pêche« .

Les chercheurs sont également tombés sur la théorie, certains suggérant que Harbard est le nom utilisé par Loki dans le poème nordique Lay of Harbard, dans lequel un batelier se moque Thor, le Dieu du tonnerre. L’association de Harbard avec de l’eau pourrait le mettre plus en conformité avec les caractéristiques de Loki dans la mythologie originale, au lieu de Odin.

Si cela ne suffisait pas, le fan souligne également que Harbard prétend qu’il était un observateur pendant les batailles de Thor avec les géants Jötunheimr. Le fan a expliqué: «Dans la mythologie nordique, c’est Loki qui accompagne Thor dans cette histoire». Enfin, ils ont ajouté: « Raconter des histoires. Loki est généralement connu pour inventer des contes« .

Le showrunner et l’historien Michael Hirst semble croire en la théorie alternative selon laquelle Harbard c’était en fait un costume pour Loki, ne s’arrête pas Odin. Un spectateur a accepté, ajoutant: « En outre, Harbard a un intérêt dans Ivar. Il est plus logique que Loki au lieu d’Odin le favorise. Si vous y réfléchissez, une déesse apparaît à Hvitserk et Odin apparaît sous forme humaine à Ubbe. Donc Harbard est Loki a plus de sens que d’être Odin« .

Si cette théorie est vraie, elle expliquerait sans aucun doute pourquoi Harbard à Kattegat ils étaient si souvent confrontés à la mort et à la destruction si le dieu filou nordique était impliqué. Cependant, seuls les créateurs de la série connaissent la vérité, une vérité qui n’a pas été officiellement révélée au public.