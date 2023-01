Bryan Cranston se souvient de l’horreur d’avoir volé les scripts de la finale de Breaking Bad dans sa voiture

La série à succès Breaking Bad a été largement salué pour sa fin puissante, mais il a été presque ruiné par un voleur qui s’est enfui avec les scripts de la finale de la série avant la diffusion de l’épisode. Initialement diffusé sur AMC en 2008, Breaking Bad a été créé par Vince Gilligan. Il met en vedette Bryan Cranston dans le rôle de Walter White, un professeur de chimie au secondaire qui se tourne vers la production de méthamphétamine de qualité avec l’aide d’un ancien élève (Aaron Paul) afin de donner à sa vie un nouveau but après un diagnostic de cancer du poumon. La série s’est terminée en 2013 après cinq saisons.

Dans une nouvelle interview sur Le spectacle tardif, Cranston a réfléchi au moment où sa voiture a été cambriolée lors de la production de la cinquième et dernière saison de l’émission. L’hôte James Corden lui a demandé si la rumeur était vraie selon laquelle il avait « perdu » le scénario final de la série juste avant le tournage de l’épisode final. Cranston clarifie ces affirmations, précisant qu’il n’a rien « perdu », bien que quelqu’un ait pénétré par effraction dans sa voiture et volé des copies de script. Comme l’acteur l’a expliqué, par ScreenRant :

«Je conduisais, je suis allé au sommet des montagnes Sandia à Albuquerque et je regardais autour de moi, je me promenais, et je suis revenu et quelqu’un est entré par effraction dans ma voiture. Et dedans se trouvait ma mallette avec les deux derniers scripts de Breaking Bad. Je conduis en bas de la colline et je vais à la station-service, et j’ai dit : ‘Où est le poste de police local ?’ Ils m’ont guidé là-bas. Je vais au poste de police – c’est fermé. Et il disait : ‘Si c’est une urgence, appelez le 911. Si ce n’est pas une urgence, appelez ce numéro.’ Alors j’appelle le deuxième numéro, pas l’urgence, et je laisse mon nom. »