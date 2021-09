Où d’autre apparaissent les acteurs de « The Squid Game »

Depuis sa première le 17 septembre 2021, «Le jeu du calmar» (« Squid Game » en anglais) est l’une des séries les plus populaires de Netflix. En effet, il figure à la première place du Top 10 des productions les plus regardées dans plusieurs pays, en raison de son histoire, de ses personnages et des performances de sa distribution centrale.

La série sud-coréenne suit un groupe de personnes qui, dans une tentative désespérée de sortir de la pauvreté, acceptent de jouer à un jeu mystérieux avec un grand prix. Pourquoi mystérieux ? Car cela paraît enfantin, comme pour les enfants, mais il est vite révélé que cette dynamique, en réalité, est de vie et de mort.

Lee Jung Jae, Park Hae Soo et Wi Ha Joon sont les protagonistes de « Le jeu du calmar”, Mais où avez-vous vu avant ceux-ci et le reste des acteurs compléter la distribution principale de la fiction écrite et réalisée par Hwang Dong-hyuk ?

O AVEZ-VOUS VU AVANT LE CAST DE « THE SQUID GAME » ?

1. LEE JUNG JAE (SEONG GI-HUN)

Lee Jung-jae est un acteur sud-coréen qui a rejoint en 2007 le casting principal de la série « Air City », où il incarnait Kim Ji-sung, un agent du National Intelligence Service. En juin 2009, il rejoint le casting principal de « Triple », où il incarne l’agent publicitaire Shin-hwal.

En décembre 2017, il a joué le dieu de la mort, le roi Yeomra, dans le film « Avec les dieux : les deux mondes ». Un an plus tard, il a repris le rôle dans « Avec les dieux : les 49 derniers jours ». En 2019, il a joué Jang Tae-joon dans « Chief of Staff ».

Lee Jung Jae est Seong Gi-hun dans « The Squid Game » (Photo : Netflix)

2. PARC HAE-SOO (CHO SANG-WOO)

Park Hae-soo a déjà participé à la série « Chimera », où il a joué le détective Cha Jae-hyun, dans des films tels que « By Quantum Physics: A Nightlife Venture » (2019), « The Angel Without, The Devil Within » (2021 ), « Time to Hunt » (2021) et « Ghost » (2021).

L’acteur sud-coréen qui a joué Sang-woo dans « Le jeu du calmar», fera partie du casting de « Money Heist », remake de la série espagnole à succès « La casa de papel », où il donnera vie à Berlin.

Park Hae-soo incarne Cho Sang-woo dans « The Squid Game » (Photo : Netflix)

3. HEO SUNG-TAE (JANG DEOK-SOO)

En mars 2017, Heo Sung-tae a rejoint le casting récurrent de « Tunnel » en tant que tueur en série Jung Ho-young. De plus, il a fait partie de séries telles que « God of War » (2012), « City of the Sun » (2015), « Witch’s Court » (2017), « Liver or Die » (2019), « King Maker : Le changement de destin » (2020) et « Racket Boys » (2021).

Heo Sung-tae incarne Jang Deok-soo dans « The Squid Game » (Photo : Netflix)

4. WI HA-JOON (DÉTECTIVE HWANG JOON-HO)

Après être apparu dans « Goodbye Mr. Black » où il jouait Ha-joon, Wi Ha-joon est devenu un personnage récurrent de la série « My Golden Life », où il incarnait Ryu Jae-shin. En mars 2018, il rejoint le casting du film d’horreur « Gonjiam: Haunted Asylum » dans le rôle de Ha-joon, le propriétaire d’une chaîne YouTube qui décide d’explorer l’hôpital psychiatrique abandonné de Gonjiam.

Il a également fait partie de « Romance Is a Bonus Book » (2019), où il a joué le charmant mais direct Ji Seo-joon, un concepteur de livres indépendant. En septembre 2020, il rejoint le casting récurrent de la série « 18 Again », également connue sous le nom de « Eighteen Again ».

Wi Ha-joon incarne Hwang Joon-ho dans « The Squid Game » (Photo : Netflix)

5. OH JEUNE-SOO (OH IL-NAM)

Oh Young-Soo a joué Oh Il-nam dans « Le jeu du calmar« , Mais ce n’est pas le seul rôle important de l’acteur de 75 ans, auparavant il a participé à des séries telles que » Le Retour d’Iljimae » (2009), » La Grande Reine Seondeok » (2009), » God of War « (2012) et « Chocolat » (2019-2020).

Oh Young-soo joue Oh Il-nam dans « The Squid Game » (Photo: Netflix)

6. JUNG HO-YEON (KANG SAE-BYEOK)

Hoyeon Jung est une mannequin et actrice sud-coréenne qui est apparue dans la quatrième saison de l’émission « Korea’s next top model », où elle s’est classée deuxième. Elle a fait ses débuts internationaux en tant que modèle exclusif Louis Vuitton en 2016. En outre, elle a défilé avec Jeremy Scott, Tory Burch, Topshop Unique, Lanvin, Dolce & Gabbana, Missoni, Bottega Veneta, Emilio Pucci, Chanel, Miu Miu , Giambattista Valli, Prabal Gurung, Jason Wu, H&M, Jacquemus, Burberry, Acne Studios, Roberto Cavalli, Diesel Black Gold, Versus (Versace), Narciso Rodriguez, Paco Rabanne, Schiaparelli, DSquared2, Blumarine, Dundas, Zadig & Voltaire, et Gabriela Hearst.