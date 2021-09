Tudum Netflix ONLINE : comment et à quelle heure regarder l’événement mondial des fans

Tudum C’est un événement mondial pour les fans de Netflix où le géant du streaming partagera du matériel exclusif de plus de 70 séries, films et spéciaux, ainsi que la participation de plus de 145 stars qui se démarquent à la fois dans le monde du cinéma et de la télévision.

Le nom de l’événement attendu tire son origine du son caractéristique qui se fait entendre sur la plate-forme juste avant de profiter d’une série ou d’un film. Les acteurs et célébrités qui assisteront au spectacle partageront leurs expériences et dévoileront des avant-premières exclusives.

Par exemple, Charlize Theron racontera des détails exclusifs sur la deuxième partie du film « The Old Guard », Henry Cavill partagera un aperçu spécial de « The Witcher », Chris Hemsworth parlera de « Rescue Mission », Alvaro Morte, de » La Maison De Papel « et Dwayne Johnson dévoileront des informations sur son prochain film d’action » Alerte Rouge « , où il partage des rôles avec Gal Gadot et Ryan Reynolds.

Les grandes stars de Netflix, les nouvelles séries et saisons et vos futurs films préférés en un seul événement. Tudum, 25 septembre. https://t.co/velmkhaiW1 pic.twitter.com/HQwAwYSAob – Netflix Amérique latine (@NetflixLAT) 22 septembre 2021

COMMENT ET À QUELLE HEURE REGARDER NETFLIX TUDUM ?

L’événement virtuel en direct aura lieu ce 25 septembre et commencera à 11h00. (heure du Pérou) et sera diffusé sur les chaînes de Netflix au Youtube de tout le monde. Il sera également diffusé sur Twitter, Facebook et Twitch, aux horaires suivants par pays :

Mexique, Colombie, Equateur, Pérou, Panama : 11h00

Chili, Paraguay, Bolivie, Venezuela et Porto Rico : 12h00

Argentine, Brésil et Uruguay : 13h00

Espagne : 18h00

Il y aura des antichambres spéciales où certaines séries et films coréens et indiens seront mis en évidence, ainsi que du contenu d’anime, à partir de 8 heures (heure du Pérou), sur leurs chaînes spécifiques : Netflix Anime, Netflix India et Netflix The Swoon (Corée).

QUELLES PERSONNES CÉLÈBRES PARTICIPERONT À NETFLIX TUDUM ?

Voici quelques-unes des célébrités qui participeront à Tudum: