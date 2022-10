Nintendo dévoile la bande-annonce du film Super Mario Bros.

NINTENDO

Le film mettant en vedette Chris Pratt et Anya Taylor-Joy a sorti sa première bande-annonce. Découvrez les aperçus, la date de sortie et plus encore !

© Images universellesLe film Super Mario Bros. met en vedette Chris Pratt.

La remorque pour Le film Super Mario Bros. Il est déjà ici! Après la sortie de la première affiche officielle, le film produit par le studio Illumination Entertainment a présenté un aperçu qui anticipe à quoi ressembleront les voix du casting étoilé. Ainsi, la deuxième adaptation de la franchise de jeux Nintendo devrait sortir en salles l’année prochaine. Ensuite, nous passons en revue tout ce qu’il faut savoir avant de le regarder.

Dans 1993est venu le premier film Super Mario Bros. dans le meilleur style action en direct. Et bien que les critiques aient été chargées de le juger – n’atteignant que 29% sur Rotten Tomatoes – il est maintenant prêt à avoir une nouvelle opportunité entre les mains de l’animation. La vérité est que les détails de l’intrigue sont toujours gardés secrets, bien que tout indique qu’il répétera l’histoire du jeu vidéo dans lequel son protagoniste doit sauver le Princesse Peach du méchant Navigateur.

Qui participe à cette histoire ? Chris Pratt est chargé de diriger la distribution des voix, apportant son charisme au déjà célèbre Mario Bros. De même, Anya Taylor Joy est chargé d’incarner la princesse Peach, tandis que jour charlie joue Luigi. D’autre part, l’incontournable Jack Black donnera vie au navigateur et seth roden il ressemblera à Donkey Kong. Ce n’est pas tout! charles martinetle doubleur original de Mario, fera une apparition dans ce film tant attendu.

Le film Super Mario Bros. a commencé son développement en 2016 lorsque Shigeru Miyamoto -créateur de la franchise- a rencontré Universal. De cette façon, il a été convenu que Aaron Horvath et Michael Jelenic seraient les réalisateurs du film, sous le scénario de Matthieu Fogel. Comme le laissait entendre cette première bande-annonce officielle, le film d’animation tentera d’honorer le matériel original de Nintendo, se détachant du long métrage critiqué de 1993. Vous ne pouvez pas manquer cette production sur 7 avril 2023 dans les théâtres!

+ Comment était le film Super Mario Bros. en action réelle ?

En 1993, la première adaptation du jeu vidéo Nintendo est arrivée. Sous la direction de Annabel Jankel et Rocky Mortonla action en direct performances présentées par Bob Hoskinsm, John Leguizamo et Dennis Hopper. De quoi s’agissait-il? Son synopsis précise : «Deux plombiers de Brooklyn, Mario et Luigi, doivent voyager dans une autre dimension pour sauver une princesse du dictateur maléfique et l’empêcher de conquérir le monde.”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂