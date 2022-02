La mort de l’acteur de Walking Dead a poussé les flics à enquêter sur un possible acte criminel

L’enquête sur la mort de Moses J. Moseley a pris un tournant important. Il y a quelques semaines, il a été signalé que le Les morts ambulants L’acteur a été retrouvé mort dans sa voiture près d’une autoroute à Stockbridge, en Géorgie. Il était mort d’une seule blessure par balle et les flics enquêtaient initialement sur la mort comme un possible suicide car l’arme était sur les genoux de Moseley et toutes les portes de la voiture étaient verrouillées. Cependant, la famille de Moseley avait soupçonné le meurtre dès le début, appelant les flics à enquêter de manière approfondie sur cette possibilité.

Selon TMZ, l’enquête policière s’éloigne désormais de la théorie du suicide avec de nouvelles preuves indiquant un acte criminel. Un membre de la famille de Moseley a déclaré que les enquêteurs leur avaient dit que les preuves d’éclaboussures de sang ne correspondaient pas au suicide. L’acteur avait également reçu une balle juste en dessous de l’œil, et les victimes de suicide mettent généralement le pistolet directement sur leur tempe ou dans leur bouche. Il est également décrit comme ayant une prise « lâche » sur le pistolet, ce qui rend possible que quelqu’un l’ait placé dans sa main pour faire ressembler le tir à un suicide.

FILM VIDÉO DU JOUR

Alors que les flics enquêtent sur un acte criminel, d’autres théories sont également envisagées, comme une mort accidentelle. Le capitaine du département de police de Stockbridge, Randy Lee, explique : « Au cours de l’enquête préliminaire, la possibilité que le décès soit un suicide a été envisagée sans exclure aucune autre possibilité. Au fur et à mesure que les enquêteurs progressaient dans leur enquête et que davantage de preuves étaient traitées, examinées et analysées, d’autres possibilités se sont présentés, y compris accidentels. »

Il a ajouté : « Il est important de noter que l’affaire est toujours ouverte/active et que TOUTES les possibilités et pistes font l’objet d’une enquête approfondie. »

Moses J. Moseley a joué l’un des marcheurs les plus emblématiques de The Walking Dead





AMC

D’innombrables zombies ont été montrés sur Les morts qui marchent, mais tous les fans se souviendront de celui joué par Moses J. Moseley. Il a joué Mike, l’un des deux « animaux de compagnie marcheurs » qui ont accompagné Michonne (Danai Gurira) lors de la troisième saison. Plusieurs figurines d’action ont été faites de Mike et Terry, l’autre animal de compagnie marcheur, les deux apparaissant sur la couverture de Entertainment Weekly en 2012.

« C’était incroyable. C’était en fait la quatrième chose que j’ai faite dans ma carrière. Juste avoir la chance de participer à la série, j’ai été époustouflé », a déclaré Moseley à propos de son Les morts ambulants expérience dans une interview de We Are Indie Horror. « J’étais [in makeup] la majorité du temps. Il s’agissait d’un processus d’environ deux heures et demie. Littéralement, vous êtes juste assis là à essayer de ne pas trop bouger. Chaque fois que vous bougez, ils doivent constamment s’adapter et vous devez prendre votre esprit ailleurs et les laisser peindre sur vous. C’est comme si plus ils t’ajoutaient, plus ils enlevaient. Le produit fini que j’ai trouvé était tout simplement phénoménal. »

Les autres crédits télévisés de Moseley incluent Les journaux de vampires, Les originaux, Âme américaine, Reine du Sudet Veilleurs. Il est également apparu dans les films Des cris de joie, Problèmes avec la courbe, Le stage, Hunger Games: L’Embrasement, Volumes de sang : histoires d’horreur, Attaque des zombies frits du sudet Poupée Assassiner Spree.





Dave Chappelle produira quatre nouveaux spéciaux comiques pour Netflix En commençant par Earthquake: Legendary, les spéciaux mettront en vedette Dave Chappelle mettant en lumière quatre comédiens surnommés par Netflix comme « Dave’s Home Team ».

Lire la suite





A propos de l’auteur