K-Netizens trouve que la description de BTS de Entertainment Weekly est la plus précise

Bien qu’il existe de nombreux titres et descriptions sur BTS, K-netizens trouvés Divertissement hebdomadairela description de l ‘entretien du groupe le plus proche de la personnalité réelle des membres.

Bien qu’ils soient toujours polis et attentifs dans les interviews, il y a une certaine quantité de chaos contenu lorsqu’ils sont tous ensemble – une sorte de cyclone chiot tumbling de poussées ludiques, de gifles dans le dos et de poignées de main compliquées – mais aussi une douceur surprenante et attachante. à la façon dont ils se traitent dans des moments plus calmes.